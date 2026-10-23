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„Да, България“ към мюсюлманите: Не ставайте заложници на задкулисни сделки преди вота

„Да, България“ към мюсюлманите: Не ставайте заложници на задкулисни сделки преди вота
БТА

Според формацията задържането на кметове в смесените райони е пряк резултат от „разпаднала се сделка между Делян Пеевски и властта“

Политическа партия „Да, България“ излезе с официално обръщение към българските турци и българите мюсюлмани, в което коментира неотдавнашните показни арести в страната и предстоящите избори.

Според формацията задържането на кметове в смесените райони е пряк резултат от „разпаднала се сделка между Делян Пеевски и властта“ и носи белезите на опит за сплашване на избирателите в навечерието на гласуването.

От партията призоваха гражданите в тези региони да не позволяват да бъдат превръщани в заложници на чужди интереси. „Българските турци и българските мюсюлмани не са обречени да избират между различни форми на зависимост. Никой няма право да използва гласа Ви за разменна монета“, се казва в позицията.

По отношение на правоприлагането от „Да, България“ отчитат, че борбата с корупцията е сериозно закъсняла, но критикуват времето и начина на действие на институциите. От формацията подчертават, че предизборните зрелищни акции и демонстрациите на сила пораждат съмнения дали наистина се цели прилагане на закона.

„Нито Делян Пеевски може да Ви ползва като щит срещу правосъдието, нито управляващите могат да използват репресивните органи като оръжие за политическо влияние. И двата модела водят до едно и също – страх и зависимости“, категорични са от политическата сила.

В декларацията се засяга директно и предстоящият президентски вот. Според партията изборът в неделя не бива да се свежда до дилема „между мафията и Йотова – политическото прокси на Радев“. От „Да, България“ посочват като единствена алтернатива подкрепената от тях кандидатура в лицето на Гюров и Кандев за президент и вицепрезидент, които според тях олицетворяват европейските демократични ценности – независим съд, свободни избори и еднакъв закон за всички.

„Изборът в неделя е за посоката на България – европейско бъдеще, свобода и демокрация, а не бранене на олигархични интереси, навеждане пред Кремъл и потъване в сенките на комунистическото минало. Гласът Ви принадлежи на Вас“, завършва официалното съобщение на партията, която призовава за свободен вот в подкрепа на сигурна и защитена европейска България.

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