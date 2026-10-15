“Демократична България” настоява за щит в Черно море

"Демократична България” настоява България да работи усилено за създаване на щит в Черно море в рамките на НАТО и предлага проект на решение, с който парламентът задължава Министерския съвет да сформира междуведомствено звено към Съвета по сигурността, което да управлява икономическите рискове от кризата на сигурността в черноморския регион. Това съобщават от пресцентъра на "Демократична България".

“В последните седмици Русия губи територии, завзети в Украйна, Путин ескалира войната и цели да затвори Черно море за корабоплаване. Нашата цел трябва да бъде да създадем щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано и да води до огромни икономически щети. Това може да стане само чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Трябва да поискаме от НАТО засилено радиолокационно наблюдение, допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, допълнителна изтребителна авиация и хеликоптери за борба с дронове”. Това каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Йордан Иванов от „Демократична България“ заяви, че след провала на управляващите да предотвратят ескалацията на кризата в Черно море, е необходимо да бъдат предприети спешни мерки за адекватното ѝ управление и ограничаване на икономическите последици.

Той съобщи, че днес от „Демократична България“ внасят в Народното събрание проект на решение за създаване на междуведомствено звено към Съвета по сигурността при Министерския съвет, което да извършва постоянен мониторинг и оценка на рисковете за българската икономика, промишлеността и гражданите.

„Несигурността в Черно море създава сериозни рискове за българската икономика. Необходимо е да бъдат идентифицирани стоките, чийто внос и транспорт могат да бъдат затруднени, включително горивата и зърното, както и да бъдат разработени компенсаторни механизми за ограничаване на икономическите щети“, подчерта Иванов.

Като председател на Комисията по транспорт и съобщения той заяви, че ще настоява проектът да бъде разпределен за разглеждане в комисията, така че решение да може да бъде взето още на днешното заседание в 14:30 ч.

„Настояваме Министерският съвет да направи цялостна оценка на икономическите рискове и да предложи конкретни мерки за защита на българските граждани и бизнеса. Това е отговорност на изпълнителната власт, а не на опозицията“, категоричен бе Иванов.

“Внасяме и проект за решение за компенсация с 20 евроцента за литър на потребителите за всички базови марки горива, които предложихме на управляващите още преди месец”, каза съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов. По думите му, приходите от ДДС ще са достатъчни да компенсират загубите за бюджета, но е необходим цялостен пакет за компенсации. “Очакваме да чуем повече параметри от бюджета за 2027 г., особено колко е дефицитът”, каза още Божанов.