Мирчев: В секретен обект около София са подпалени 11 антени за комуникация със Starlink

В секретен обект около София са подпалени умишлено 11 антени за комуникация със Starlink (комуникационната система на SpaceX). Това съобщи във Фейсбук Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.

Той пише, че запалените антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна.

Двама маскирани мъже са подпалили 11 от 17-те антени на SpaceX за връзка със сателитите на Starlink, пише Мирчев.

Той отбелязва, че само преди дни на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) шефът на ДАНС го е уверил, че контраразузнаването работи много активно по противодействие на саботажи по руска линия.

"Очевидно не се справя добре. Възникват много въпроси: имало ли е предупреждение от партньорски служби за готвен саботаж точно на тази локация? Знаели ли са българските служби за готвения саботаж и какви мерки са взети? Присъствието на полицейски коли в последните часове на мястото не е ли закъсняло?", пише Ивайло Мирчев.

Той съобщава, че с колегата му Божидар Божанов са отправили парламентарни питания до Държавна агенция „Национална сигурност" и Министерството на вътрешните работи, а утре в парламента ще предоставят допълнителна информация.