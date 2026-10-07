Мирчев след КСНС: Има достатъчно индикации за руска намеса при атаките срещу корабите

"Това, което стана категорично ясно от този КСНС, е, че има достатъчно индикации за ясна руска намеса в потапянето на единия кораб и ударите на другия кораб", заяви Ивайло Мирчев.

По думите му сред участниците в заседанието не е имало сериозни съмнения по този въпрос.

"Не си спомням на масата хора, които да имаха съмнение, че Русия стои зад тази атака", каза Мирчев.

Той посочи още, че "Демократична България" е внесла пакет от предложения, част от които не са получили подкрепа. Сред тях е било КСНС да призове за недопускане на нови атаки срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България.

От ДБ са предложили и потвърждаване на позицията за незабавно спиране на огъня и започване на мирни преговори.