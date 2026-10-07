Мирчев след КСНС: Има достатъчно индикации за руска намеса при атаките срещу корабите
Ивайло Мирчев заяви след заседанието на КСНС, че според представената информация има достатъчно индикации за руска намеса при потапянето на единия кораб и атаката срещу другия в Черно море
"Това, което стана категорично ясно от този КСНС, е, че има достатъчно индикации за ясна руска намеса в потапянето на единия кораб и ударите на другия кораб", заяви Ивайло Мирчев.
По думите му сред участниците в заседанието не е имало сериозни съмнения по този въпрос.
"Не си спомням на масата хора, които да имаха съмнение, че Русия стои зад тази атака", каза Мирчев.
Той посочи още, че "Демократична България" е внесла пакет от предложения, част от които не са получили подкрепа. Сред тях е било КСНС да призове за недопускане на нови атаки срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България.
От ДБ са предложили и потвърждаване на позицията за незабавно спиране на огъня и започване на мирни преговори.