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След атаката с дронове: КСНС обсъди рисковете за България

След атаката с дронове: КСНС обсъди рисковете за България
БТА

Заседанието при президента Илияна Йотова беше посветено на морската сигурност и защитата на критичната инфраструктура

Приключи заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), свикано от президента Илияна Йотова след атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Темата на продължилите няколко часа разговори беше "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна".

Повод за заседанието стана атаката от 6 октомври, когато два търговски кораба под чужд флаг бяха поразени с морски и въздушни дронове на около 70 морски мили от българския бряг. Единият кораб потъна след сериозни структурни повреди, а на борда на втория възникна пожар. 18-членният му екипаж беше евакуиран.

Ден по-рано премиерът Румен Радев определи случилото се като "абсолютно недопустима атака в българската Изключителна икономическа зона".

"Абсолютно грубо погазване на международното право", заяви още Радев, като предупреди, че подобни нападения създават все по-сериозни рискове за корабоплаването в Черно море и увеличават разходите за морския транспорт.

На заседанието на КСНС присъстваха премиерът, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, ресорни министри, ръководители на службите за сигурност, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и представители на парламентарните групи.

След края на срещата първите политически реакции бяха свързани както със сигурността на страната, така и с позицията на България спрямо войната в Украйна.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че според него "заради предстоящите избори идеята за свикване на КСНС беше леко компрометирана", но добави, че е присъствал на заседанието "от държавническа позиция".

По думите му в предложения по време на срещата документ е записано, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир.

"Аз зададох въпроса: Как?", каза Костадинов.

Той обвърза въпроса си с позицията на България спрямо Русия и обсъждането на следващ пакет европейски санкции.

"Как, след като България в момента участва в обсъждането на следващия пакет санкции на ЕС срещу Русия?", попита той.

Костадинов постави въпрос и за предложените промени в Наказателния кодекс, след което заяви:

"На тези мои въпроси отговори нямаше."

КСНС беше свикан на фона на засиленото внимание към сигурността в Черно море и въпросите за готовността на България да реагира при нови инциденти в близост до страната и за защитата на критичната инфраструктура.

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