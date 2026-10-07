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Георг Георгиев след атаката с дронове в Черно море: КСНС вече е прекалено закъснял

Георг Георгиев след атаката с дронове в Черно море: КСНС вече е прекалено закъснял
БТА

Днес от 13 часа в сградата на президентската институция ще бъде проведено заседание на Консултативния съвет по национална сигурност

"КСНС вече е прекалено закъснял".

Това заяви бившият външен министър Георг Георгиев пред БНТ във връзка с решението на президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност след атаката на търговски кораби в българската изключителна икономическа зона.

"Това, което бихме могли да направим по силата и на съюзите, в които участваме, е да задействаме член 4 (от споразумението с НАТО), да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си. Този от вчера е поредният. Ние трябва по някакъв начин да се консултираме с партньорите си, да ги информираме за това, което се случва, и да се знае, че всъщност се намираме в епицентъра на едни доста неприятни, вече не само хибридни, но и реално застрашаващи националната ни сигурност събития".

Днес от 13 часа в сградата на президентската институция ще бъде проведено заседание на Консултативния съвет по национална сигурност.

То е свикано от президента Илияна Йотова. Поводът е попадането на дронове в два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на българската акватория в Черно море в ранните часове на 6 октомври. Атаката е била източно от нос Свети Атанас и град Бяла в икономическата акваторията на България.

Темата на заседанието е: „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна.

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