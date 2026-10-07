Експерт: Русия вероятно стои зад атаката срещу корабите в Черно море

Атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България поставя сериозни въпроси за сигурността на страната и способността ѝ да реагира при подобни инциденти.

„Не знам кой е извършителят, но нямам съмнение. Според мен единствената страна, която е възможно да е направила това, е Русия“, коментира капитан първи ранг от запаса и член на ръководството на Атлантическия съвет пред НОВА ТВ.

По думите му Украйна официално е отрекла да има отношение към атаката, а и подобна версия изглежда нелогична, тъй като единият от корабите е превозвал украинско зърно.

„Трудно е да си представим, че Украйна би атакувала собствен кораб, превозващ нейни товари, и би понесла милиони долари загуби“, посочи той.

Експертът подчерта, че при липса на доказателства българските власти не могат да посочат категорично извършителя. Особено важен според него е въпросът за статута на изключителната икономическа зона. Тя не е част от територията на България и държавата няма пълен суверенитет върху нея. България обаче има специални права по отношение на икономическите дейности, ресурсите и определени действия по сигурността.

„Това не е наша територия и не е наша собственост. Тя е обща, но ние имаме предимства и права там да развиваме своите икономически дейности“.

Според него инцидентът показва и нещо по-сериозно – войната между Русия и Украйна постепенно излиза извън непосредственото бойно поле.

„Войната Украйна–Русия напусна границите на бойното поле. Тя излиза извън тях и България по този начин се превръща в съседна страна на конфликта“.

Експертът постави и въпроса доколко България е подготвена да реагира при подобна заплаха, ако тя се случи непосредствено до или в териториалните ни води. По думите му страната разполага със средства за откриване и наблюдение на морски обекти, но това не означава, че има пълноценна система за противодействие на подобни атаки.

Той посочи, че България разполага с модернизирана брегова радарна система, която събира информация от различни сензори и брегови станции и създава обща картина на морската обстановка. Системата може да се използва както за наблюдение и контрол, така и при оказване на помощ на бедстващи кораби.

„Правителството ни дължи отговори до каква степен ние сме защитени“, категоричен бе експертът.

В разговора беше обсъдена и информацията за използваното при атаката оръжие. Според експертите първоначалните данни за „подводна бомба“ вероятно се отнасят до взривно устройство или друго средство за атака, но точният тип оръжие трябва да бъде установен от разследването. Случаят поставя въпроса не само кой стои зад атаката, но и дали България има необходимите способности да открива и предотвратява подобни действия в непосредствена близост до своите морски граници.