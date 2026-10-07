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Тежко остава състоянието на пострадалия моряк след атаката с дронове край Бяла

Тежко остава състоянието на пострадалия моряк след атаката с дронове край Бяла
БТА

Припомняме, че в ранните часове на 6 октомври два търговски кораба бяха поразени от дронове на около 70 морски мили източно от Бяла

Морякът, който беше настанен във Военноморската болница във Варна след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, е прекарал спокойно нощта. Състоянието му остава стабилно, но тежко, съобщиха от Министерството на отбраната.

Другите 16 моряци от екипажа на кораба ABLE, които вчера бяха транспортирани до Варна с катер на „Гранична полиция“, са били прегледани в Спешна помощ. Не е преценено да имат нужда от болнично настаняване.

В ранните часове на 6 октомври два търговски кораба бяха поразени от дронове на около 70 морски мили източно от Бяла.

Плаващият под флага на Того „ALFA WATAN“ получи критични повреди и потъна. Към момента няма данни за открити оцелели от екипажа му.

Вторият кораб – ABLE, плаващ под флага на Палау, беше обхванат от пожар. Целият му 18-членен екипаж беше евакуиран и спасен от българския ферибот „DIOSCURIA“. Двама от моряците бяха тежко пострадали и транспортирани до Варна, а останалите 16 бяха откарани с катер на „Гранична полиция“.

Единият от тежко пострадалите моряци е настанен във Военноморската болница с тежки изгаряния. Вторият е бил с травма на главата и е откаран в болница „Св. Анна“ във Варна.

По случая беше организирана мащабна спасителна операция с участието на Военноморските сили, Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и други институции. Паралелно с това продължава издирването на екипажа на потъналия ALFA WATAN.

Днес от 13 часа в сградата на президентската институция ще бъде проведено заседание на Консултативния съвет по национална сигурност.

То е свикано от президента Илияна Йотова. Поводът е попадането на дронове в два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на българската акватория в Черно море в ранните часове на 6 октомври. Атаката е била източно от нос Свети Атанас и град Бяла в икономическата акваторията на България.

Темата на заседанието е: „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна.

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