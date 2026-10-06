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Министър Стоянов: Не можем да потвърдим дали дроновете са украински или руски

Министър Стоянов: Не можем да потвърдим дали дроновете са украински или руски

Липсва доказателствен материал, заяви военният министър

На този етап България не разполага с доказателства, които да позволят да бъде установен произходът на дроновете, атакували двата кораба в Черно море. Без открити и анализирани отломки всяко твърдение по въпроса би било догадка или спекулация. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в ефира на bTV.

„Няма как да кажем откъде са дроновете без отломки. Сега са само догадки и спекулации. Може би политическите ни опоненти искат да излъжем? Аз не зная откъде са и няма как да потвърдя“, заяви Стоянов.

Той коментира и твърденията на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, че става дума за руски дрон.

„Чух и г-н Мирчев, че било руски дрон. Може би опозиционните лидери са притеснени от изборите, от данните на социологическите агенции“, каза военният министър.

По думите му към момента не може да бъде потвърдено и какъв товар са превозвали двата атакувани кораба.

Стоянов отправи и остри критики към Мирчев във връзка с призивите му България да поиска консултации със съюзниците в НАТО.

„Този човек самият е законотворец, а не знае законите. Срамна работа. Тотална некомпетентност“, заяви министърът.

Според него няма основание да се смята, че дроновете са поразили плавателните съдове по погрешка.

„Абсурдно е да бъдат заблудени дронове. Това е целенасочена атака“, категоричен беше Стоянов.

Военният министър посочи, че властите са били наясно с риска от подобни инциденти заради развитието на войната в региона и напомни за думите на премиера Радев още преди години, че такава опасност има, ако не се спре войната.

По повод свикването на Консултативния съвет за национална сигурност Стоянов коментира, че това е правомощие на президента Илияна Йотова.

Министърът призна, че развитието на конфликта създава рискове за националната сигурност, но призова гражданите да не се притесняват.

„Има рискове за националната сигурност. Искам обаче да успокоя българските граждани, че засега няма такава опасност“, каза Стоянов.

По думите му интензитетът на конфликта в Черно море се увеличава и заради променената обстановка България предприема допълнителни действия за сигурността си.

„Интензитетът на конфликта в Черно море нараства. Засилваме мерките по източната ни граница“, заяви министърът на отбраната.

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