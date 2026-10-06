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Външният министър след атаката с дронове: България е в тесен контакт с НАТО и европейските партньори

Външният министър след атаката с дронове: България е в тесен контакт с НАТО и европейските партньори

Велислава Петрова определи случилото се като „абсолютно неприемливо“ и предупреди за последиците за сигурността в целия регион

България е в тесен контакт със съюзниците си от НАТО и европейските си партньори след атаката с дронове срещу два кораба в изключителната икономическа зона на страната в Черно море. Външният министър Велислава Петрова определи случилото се като „абсолютно неприемливо“ и предупреди за последиците за сигурността в целия регион.

„Поддържам тесен контакт с нашите европейски партньори и съюзници от НАТО“, написа Петрова в профила си в X.

По думите ѝ България ще работи съвместно с партньорите си, за да бъдат оценени по-широките последици от атаката за сигурността и корабоплаването в Черно море.

„Това е грубо нарушение на международното право и на принципите за безопасно корабоплаване“, заяви външният министър.

Петрова подчерта, че случилото се не засяга единствено морската сигурност на България.

„Това не е само въпрос на морска сигурност, а напомняне, че сигурността в Черно море е неразривно свързана със сигурността на Европа“, посочи тя.

Според нея безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването трябва да останат приоритет. Сигурността на морските маршрути има значение и за държавите по света, които разчитат на доставки на стоки от първа необходимост от Черноморския регион.

Външният министър определи атаката и като поредна стъпка в опасната ескалация на войната в Украйна.

„Трябва да подкрепим всички възможни дипломатически усилия за прекратяването на тази война“, заяви Петрова.

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