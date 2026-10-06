Пеевски: Радев дължи отговори за кризата с дроновете и сигурността на България

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че премиерът Румен Радев трябва да даде отговори както за кризата с атакуваните от дронове кораби в Черно море, така и за сигурността и бъдещето на българските граждани. Позицията му беше разпространена от пресцентъра на формацията.

По думите на Пеевски отговорността е на Радев заради подкрепящото го мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, Министерския съвет и службите за сигурност.

„Отговорите и за кризата с дроновете-нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев“, посочва Пеевски.

Позицията му идва, след като по-рано премиерът съобщи, че около 3:00 часа два търговски кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. И двата плавателни съда са получили поражения.

По-късно Радев заяви пред журналисти, че все още не може да бъде установено откъде са дошли дроновете.

„Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно – или са руски, или са украински“, каза премиерът.

Той определи атаката като комплексна, извършена с морски и въздушен дрон, като уточни, че предстои да бъде установен произходът им.