Рекордна атака с дронове срещу Москва: Има загинал и ранени

При украинската атака с дронове в Московска област тази нощ е загинал един човек, а шестима са били ранени. Информацията бе съобщена от губернатора на руския регион Андрей Воробьов и цитирана от ТАСС.

Жертвата е 20-годишен мъж, като при нападението са нанесени материални щети на автомобили, къщи и други сгради. Според уточнението на Воробьов в неговия канал в мобилното приложение Макс, над Московска област са били унищожени 185 дрона.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви по-рано, че Украйна е използвала общо 650 безпилотни летателни апарати за атака срещу Московския регион тази нощ. Руската противовъздушна отбрана (ПВО) е свалила или заглушила голяма част от тях още на далечните отбранителни линии. На подстъпите към Москва са били унищожени 105 апарата, написа Собянин в своя канал в Макс, цитиран също от ТАСС.

"В периода от 20:30 ч. на 5 октомври до 5:00 ч. сутринта на 6 октомври към Московския регион са летели 650 дрона. Голяма част от тях бяха унищожени от силите на ПВО на далечните отбранителни линии. 105 дрона са унищожени на подстъпите към Москва", написа Собянин.

От ТАСС отбелязват, че това нападение се явява една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица през последните две години.