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Петима загинали и три деца сред ранените при руските удари по Харков

Петима загинали и три деца сред ранените при руските удари по Харков
АП/БТА

По-рано кметът на града Игор Терехов съобщи, че руската армия е нанесла удари с най-малко три управляеми авиационни бомби (УАБ)

Броят на жертвите при масираните руски въздушни атаки срещу Харков, вторият по големина град в Украйна, се увеличи до най-малко петима загинали, а броят на ранените достигна 53 души. Информацията бе актуализирана от областния управител Олег Синегубов и предадена от Ройтерс.

„Броят на загиналите при руския ракетен удар срещу Харков се е увеличил до пет. Тридесет души са приети в болница, трима от които са в изключително критично състояние“, написа Синегубов в своя канал в Телеграм. Жертвите са идентифицирани като мъже на 62 и 35-годишна възраст, като два от труповете са извадени от спасителните екипи изпод отломките на шивашко ателие. Сред ранените има и три деца, включително 11-годишно момиче в тежко състояние.

Офанзивата срещу града се разви на няколко вълни. По-рано кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че руската армия е нанесла удари с най-малко три управляеми авиационни бомби (УАБ) в Слободския район. Атаката е предизвикала огромни пожари в складови и производствени бази на площ от 15 000 квадратни метра, като сериозно са пострадали над 30 жилищни блока и около 20 еднофамилни къщи.

Отделно от това, боен дрон е поразил и бензиностанция в Киевския район на града.

Нападението е продължение на тежкия обстрел от предната нощ, когато Харков бе атакуван и с бойни дронове „Бандерол“, при което загина един цивилен в Индустриалния квартал. Към момента на място продължават интензивни издирвателно-спасителни операции, тъй като има опасения за затрупани хора под разрушените конструкции.

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