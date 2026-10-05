Украйна сваля руски дронове с картечници, управлявани от изкуствен интелект

Украйна е започнала да използва управлявани от изкуствен интелект куполни установки с монтирани тежки картечници за прехващане на руски реактивни безпилотни апарати. Информацията беше оповестена от говорител на украинските военновъздушни сили и цитирана от Франс прес.

Нововъведението е отговор на масираните руски въздушни атаки, които често са насочени към Киев, тъй като конвенционалните модели дронове са значително по-бавни и обикновените средства за противодействие срещат сериозни затруднения при неутрализирането на по-бързите модификации.

Новите автоматизирани системи вече са отбелязали успешни действия, сваляйки реактивни дронове от последно поколение в близост до украинската столица. По своята същност те функционират като мобилна огнева единица без човешки оператор, съчетавайки тежко стрелково оръжие с роботизирана куполна установка. За откриване и поразяване на целите комплексът разчита на оптични системи, множество сензори и изкуствен интелект.

Въпреки първоначалния успех, от командването на военновъздушните сили призовават към реализъм. „Това не е панацея. Само защото е свален летателен апарат, не означава, че сме открили средство, което променя изцяло правилата на играта“, подчерта говорителят. Той разясни, че иновативната отбранителна система има ограничен обсег от малко над един километър и изисква благоприятни условия, за да функционира ефективно.