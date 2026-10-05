ЕК отпуска нови 130 млн. евро за защита на границите от дронове

Европейската комисия отпусна допълнителни 130 млн. евро за системи за противодействие на дронове. Финансирането е част от мерките за засилване на наблюдението по външните граници на Европейския съюз и за подобряване на реакцията при нови заплахи за сигурността.

От ЕК съобщиха, че досега са предоставени близо 420 млн. евро за дронове за наблюдение, които са предназначени за европейската гранична служба „Фронтекс“. С новото финансиране общата сума, отделена за технологии за откриване, проследяване и неутрализиране на дронове, надхвърля половин милиард евро.

По-рано през годината ЕС предприе стъпки за по-добро наблюдение и защита на въздушното пространство и стратегическата инфраструктура от злонамерена употреба на дронове. В рамките на тези усилия беше създаден и център за високи постижения, който да подпомага развитието на иновации в областта.

Европейската комисия посочва още, че държавите членки предвиждат съвместни обществени поръчки за системи за борба с дронове в рамките на общите европейски отбранителни проекти.