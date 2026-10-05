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Калас: Пътят на Молдова към ЕС е необратим

Калас: Пътят на Молдова към ЕС е необратим
АР/БТА

Приднестровието няма да бъде пречка за интеграцията, а Брюксел отпусна нови 157 млн. евро за икономически растеж

Пътят на Молдова към членство в Европейския съюз е необратим, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след заседание на Съвета за асоцииране между ЕС и Молдова в Брюксел.

Калас посочи, че въпросът с Приднестровието няма да попречи на европейската перспектива на страната. Тя изрази и очакване предстоящите избори в автономния район Гагаузия да бъдат проведени честно.

По повод навлизането на руски дронове в молдовското въздушно пространство Калас заяви, че действията на Русия поставят в опасност живота на хора в цяла Европа. По думите ѝ Москва се стреми да предизвика страх и да затрудни вземането на решения, а отговорът на ЕС трябва да бъде по-голяма устойчивост и допълнителна подкрепа за Украйна.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос определи Молдова като една от най-напредналите държави по пътя към присъединяване към ЕС. Според нея до края на годината Кишинев може да започне преговори по още две теми.

Междувременно Молдова получи от ЕС нов транш от 157 млн. евро по Плана за растеж. Така общият размер на предоставената по него подкрепа достига 661 млн. евро.

Средствата са предназначени за стимулиране на икономическия растеж и създаването на работни места, както и за подобряване на достъпа на Молдова до единния европейски пазар.

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