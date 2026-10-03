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Мая Санду: Пет дрона и ракети са нарушили въздушното пространство на Молдова

Мая Санду: Пет дрона и ракети са нарушили въздушното пространство на Молдова
Снимка: AP/БТА

Фрагменти са открити в четири района, а в Крокмаз взрив е предизвикал пожар и материални щети

Президентът на Молдова Мая Санду осъди масираните руски атаки срещу Украйна през изминалата нощ, както и нарушаването на молдовското въздушно пространство от пет дрона и ракети, предаде Молдпрес.

По думите на Санду в рамките на около 15 минути тази сутрин пет дрона и ракети са навлезли във въздушното пространство на Молдова и са се взривили в близост до населени места в четири района.

"Войната на Русия срещу Украйна пряко застрашава живота на нашите граждани", се казва в изявлението ѝ.

Фрагменти от дронове са открити в четири различни района на Молдова, като един от взривовете е предизвикал пожар и материални щети.

Отломки са намерени извън населената част на Каушени, край село Дубовца в Хинчещкия район, между Делакеу и Пухачени в Новоаненския район, както и край село Крокмаз в Щефан-Водския район.

В Крокмаз взривът е предизвикал пожар сред растителността и е нанесъл материални щети.

"Русия може да прекрати тази война още днес, а докато продължава да атакува, Украйна се нуждае от подкрепа, за да защити своите граждани и да опази и нашия мир", заяви президентката.

Санду призова гражданите да не се приближават до фрагменти от дронове или други подозрителни предмети и незабавно да уведомяват властите.

В изявление от предишния ден в Хелзинки Санду заяви, че от началото на 2026 г. руски дронове са навлизали във въздушното пространство на Молдова повече от 45 пъти. Осем от тези случаи са били регистрирани само през последната седмица.

Тогава президентката подчерта, че Молдова укрепва способностите си за противовъздушна отбрана и модернизира армията си.

Последният инцидент идва на фона на заявените от Кишинев усилия за засилване на противовъздушната отбрана и модернизиране на въоръжените сили на страната.

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