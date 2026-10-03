На живо: Исландия вкара във вратата на България

Исландия и България играят при резултат 1:0 в мач от Лигата на нациите. Домакините откриха резултата в 37-ата минута, когато скриха топката на нашата защита с хубава комбинация. Топката стигна до капитана Ори Оскарсон, който преодоля Даниел Наумов с хубав диагонален удар.

България гостува на Исландия в третия си мач от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Двубоят в Рейкявик е с начален час 19:00 часа и ще бъде официален дебют за новия селекционер Атанас Рибарски. Той ще води временно отбора след оставката на Александър Димитров.

Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

Националите започнаха разочароващо турнира и записаха историческа домакинска загуба от Люксембург (1:2), а след това не успяха да победят и сочения за най-слаб тим в групата - Естония (0:0). Тези два резултата доведоха и до оставката на Александър Димитров.

В исторически план България има доста положителен баланс срещу Исландия - четири победи от общо пет двубоя с обща голова разлика 12:7. Това обаче не може да бъде успокоение за националния отбор, който ще бъде с нов селекционер в лицето на Атанас Рибарски.

Исландия: 12. Хакон Валдимарсон – 18. Микаел Андерсон, 17. Арон Гунарсон, 23. Хьордур Магнусон, 19. Микаел Елертсон – 8. Исак Йоханесон, 6. Андри Балдурсон, 7. Хакон Харалдсон – 11. Йон Торстеинсон, 9. Ори Оскарсон (К), 21. Арнор Сигурдсон

България: 1. Даниел Наумов – 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров (К), 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски – 8. Андриан Краев, 14. Асен Чандъров, 4. Илия Груев – 20. Лукас Петков, 9. Атанас Илиев, 11. Георги Русев