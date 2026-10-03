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Божидар Божанов: Институциите трябва да проверят всички връзки около убийството на Илиян Филипов

Божидар Божанов: Институциите трябва да проверят всички връзки около убийството на Илиян Филипов
Снимка: БТА

Съпредседателят на "Да, България" настоява за проверка на данните за евентуални контакти с криминално проявени лица и наркотрафик, но предупреждава срещу заключения, основани на слухове

Остра критика към действията на управляващите отправи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов". Сред основните теми в разговора беше убийството на Илиян Филипов и информацията, която депутатите са получили от институциите по случая.

Като пример Божанов посочи изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента. Според него депутатите не са получили достатъчно информация за работата по разследването, както и за възможните мотиви и поръчители на убийството.

По думите му институциите трябва да установят всички връзки около Филипов, включително евентуални отношения с лица от криминалния контингент или данни за наркотрафик. Божанов обаче подчерта, че на този етап не трябва да се правят заключения единствено въз основа на слухове.

"Трябва да се разследва. Ако има данни за връзки с наркотици или такива за връзки с определени лица, това трябва да бъде проверено. Но не можем да кажем, че има връзка с наркотрафик само защото има някакви слухове", заяви той.

Божанов отправи критики към управляващите и по повод обществените поръчки за мантинели и начина, по който се разпределят публичните средства.

Според него въпросът не се изчерпва с това кои компании са печелили конкретните договори. По-важно било да се установи дали и как е оказвано влияние върху институциите, които възлагат обществените поръчки.

"За нас е важно да разберем как е упражнено това влияние. Не просто кой е подписал договора, а кой е звънял, кой е натискал, кой е заплашвал, кой е обещавал", каза съпредседателят на "Да, България".

По думите му именно подобни механизми трябва да бъдат обект на институционален и парламентарен контрол.

Според Божанов фокусът трябва да бъде не само върху подписалите конкретни договори, а и върху евентуалния натиск и влиянието зад решенията на институциите.

Божанов коментира и икономическата политика на управляващите. Той се обяви против увеличаването на данъчното бреме и определи като проблем подхода, при който държавата търси допълнителни приходи чрез въвеждането на нови или увеличаването на съществуващи данъци.

По думите му вместо това трябва да се търсят механизми за ограничаване на разходите и за по-ефективно управление на публичните средства.

Съпредседателят на "Да, България" коментира още идеите за облагане на свръхпечалбите, ограниченията за производството на домашна ракия и мерките, свързани с поскъпването на горивата.

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