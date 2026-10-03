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Илияна Йотова: Готови сме за разговори със Скопие, но без ултиматуми и отстъпление от европейската политика

Илияна Йотова: Готови сме за разговори със Скопие, но без ултиматуми и отстъпление от европейската политика
Снимка: БТА

Президентът призова Християн Мицкоски да разглежда отношенията с България в контекста на европейския процес и постави случая "Ива Михайлова" като важен въпрос

България е готова за разговори с Република Северна Македония, но те трябва да се водят без ултиматуми и в рамките на европейската политика. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Благоевград, където участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая.

Думите ѝ бяха по повод изпратената от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски нота с искане за двустранна среща между външните министри на двете държави, след разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 

"Ние винаги сме отворени за разговори с Република Северна Македония, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС) и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път да не приема ценностите и добродетелите на ЕС", заяви Йотова.

Според нея не за първи път на високо равнище в ЕС се отправя съвет към правителството в Скопие. Йотова каза, че все още не разполага с подробности за разговора между Мицкоски и фон дер Лайен, но изрази надежда председателят на Европейската комисия да е заела твърда позиция.

"Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството на Република Северна Македония. Все още не знам подробности от разговора на четири очи между премиера на РСМ Християн Мицкоски и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Много се надявам този път тя да е била изключително твърда", каза още Йотова.

Тя добави, че до две седмици се очаква Европейската комисия да разгледа доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към членство в ЕС.

Президентът посочи, че за да бъде сериозен разговорът, Мицкоски трябва да се запознае подробно с европейската политика по отношение на разширяването и да не представя отношенията с България като единствено двустранен въпрос.

Йотова постави и случая с Ива Михайлова сред въпросите, които според нея трябва да бъдат решени. България вече е отнесла случая до европейски и международни институции. Президентството съобщи по-рано, че Йотова е представила случая пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и пред върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

"Също аз първо бих искала да се реши въпросът с Ива Михайлова, тъй като ние го отнесохме до възможно най-високите европейски и световни институции", каза още президентът.

По думите ѝ липсва достатъчна реакция от страна на президента на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, на която Йотова лично е писала по случая.

"Илияна Йотова посочи, че не вярва в тази искреност, защото трети месец няма отговор от президента на РСМ Гордана Силяновска, на която тя лично е писала за случая", се посочва в предоставения текст.

Въпреки критиките към Скопие Йотова призова за умерен оптимизъм. Тя заяви, че ще разговаря с външния министър Велислава Петрова и първо иска да се запознае с точния текст на изпратената от Северна Македония нота.

"Нека да останем умерени оптимисти. Ще говоря с външния ни министър Велислава Петрова, искам да видя точно и текста на нотата и как е формулирана", каза още Йотова.

Българската позиция, изложена от президента, е разговорът със Скопие да бъде част от европейския процес, а не да се води като отделен двустранен спор.

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