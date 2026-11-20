България разполага с ограничени възможности за противодействие на дронове в Черно море, като на този етап страната ни може основно да наблюдава подобни обекти, но не и ефективно да ги неутрализира. Това коментираха журналистите Валери Тодоров и Веселин Стойнев в ефира на NOVA на фона на атаките в Черно море и засилената активност на НАТО в региона.

„Истината е, че ние нямаме кой знае какви възможности да реагираме, в смисъл да ги сваляме. Засега можем да ги наблюдаваме“, заяви Валери Тодоров.

Той обясни, че откриването и проследяването на безпилотни апарати е сложна задача, тъй като изисква точно определяне на тяхната посока, скорост и характеристики. Допълнително затруднение създава разнообразието от дронове, които се различават по размери, предназначение и начин на придвижване.

Според Тодоров за ефективното им неутрализиране са необходими специализирани средства, с които България не разполага в достатъчна степен.

Журналистът Веселин Стойнев постави акцент върху закъснялата реакция на държавните институции и липсата на навременни действия за изграждане на необходимия отбранителен капацитет.

„Със закъснение разбираме, че сега вече искаме да противодействаме, но нямаме възможност. В началото, мисля, че нито искахме, нито имахме възможност“, коментира той.

По думите му проблемът не се изчерпва единствено с техническите възможности на страната, а е свързан и с начина, по който институциите вземат решения и разпределят отговорностите си.

„Целият въпрос е в това забавено, изоставащо вземане на мерки и дори някакво паническо прехвърляне на отговорност“, подчерта Стойнев.

Той посочи за пример Румъния, която според него е успяла да свали няколко въздушни дрона въпреки сходните си възможности. Стойнев обаче уточни, че морските безпилотни апарати представляват значително по-голямо предизвикателство, тъй като откриването им е по-трудно.

Двамата журналисти коментираха и различията между възможностите за наблюдение и реакция в българските териториални води и в открито море.

Според Валери Тодоров в териториалните води страната разполага с повече средства за противодействие, включително чрез използването на наземни системи. В открито море обаче огромната площ и ограничените ресурси правят постоянното наблюдение и своевременната реакция значително по-сложни.

Тодоров допусна и възможността част от атаките да имат провокативен характер, като обърна внимание на времето, в което се извършват подобни удари.

„Аз продължавам да твърдя, че има и провокативен елемент, защото забелязваме, че тези удари се позиционират обикновено преди важни международни срещи. Очевидно се търси реакция. Сега кой какво търси и дали само руснаците са замесени, не се знае“, заяви той.

Коментарите идват на фона на засилената въздушна активност на НАТО в Черно море и политическите спорове около готовността на България да реагира на потенциални заплахи в региона.

Темата предизвика напрежение и между управляващите и опозицията, като сред основните въпроси остават възможностите за постоянно наблюдение на морското пространство, своевременното откриване на заплахи и необходимостта от инвестиции в системи за противодействие на безпилотни апарати.