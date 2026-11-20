Софийската градска прокуратура е прекратила частично разследването за длъжностно присвояване срещу бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев и бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора Вълка. Решението е свързано с кредит за 148,5 млн. лева, отпуснат от държавната банка през 2019 г., съобщава "Капитал", позовавайки се на прокурорско постановление от 10 ноември 2026 г.

Според изданието прокурорите Албена Рачева и Марина Ненкова са приели, че събраните доказателства не установяват необходимите признаци на престъплението длъжностно присвояване в особено големи размери.

Основният аргумент на прокуратурата е, че решението за отпускането на кредита е взето по многостепенна процедура от колективен орган, а не еднолично от Стоян Мавродиев.

В постановлението се посочва, че няма доказателства бившият директор на ББР да е знаел, че кредитополучателят няма да изпълни задълженията си към банката. Поради това държавното обвинение приема, че не са налице основания за търсене на наказателна отговорност за длъжностно присвояване.

След като прокуратурата не установява извършено престъпление от Мавродиев по това обвинение, тя приема, че не може да се търси отговорност и от Румен Гайтански за подбудителство, както и от адвокат Иван Георгиев за помагачество към същото деяние.

Кредитът е отпуснат на 17 юни 2019 г. на дружеството "Роудуей кънстракшън", косвено свързано с Румен Гайтански. Средствата са предназначени за придобиването на близо 99,6% от капитала на "Пътстройинженеринг" от дружеството "Био майнинг", собственост на бизнесмена.

Според "Капитал" заемът не е погасен, а ББР е придобила контрол върху дружеството, чиито активи не са достатъчни, за да покрият размера на отпуснатото финансиране.

Въпреки прекратяването на обвиненията за длъжностно присвояване, разследването не е приключило окончателно. То продължава срещу адвокат Иван Георгиев за предполагаемо представяне на неверни сведения при кандидатстването за кредита.

В центъра на тази част от производството е договор между "Пътстройинженеринг" и "Главболгарстрой", използван при оценката на обезпечението. Документът е предвиждал приходи от приблизително 2,4 млн. лева месечно за "Пътстройинженеринг".

Според прокурорското постановление договорът е бил прекратен близо 11 месеца преди подаването на искането за кредит, но въпреки това е бил представен като действащ пред оценителите и банката.

Разследващите приемат, че именно Иван Георгиев е организирал изготвянето и предоставянето на документацията на кредитополучателя. Според прокуратурата няма доказателства Мавродиев и Гайтански да са знаели за прекратяването на договора.

Разследването срещу двамата започна през 2024 г., когато Румен Гайтански беше задържан и прекара повече от два месеца в ареста. По същото време Стоян Мавродиев беше обявен за издирване, а впоследствие беше задържан в Сърбия и върнат в България през 2026 г.

Случаят предизвика обществен интерес и заради политическия контекст, в който беше възобновено разследването – по време на конфликта между Ахмед Доган и Делян Пеевски за контрола върху ДПС.

Според "Капитал" Гайтански е дал показания пред антикорупционната комисия през октомври 2024 г., в които е направил твърдения за участието на Ахмед Доган в обществени поръчки. Изданието поставя въпроси за евентуална политическа обусловеност на разследването, но подобна зависимост не е установена с посоченото прокурорско постановление.

От Софийската градска прокуратура са отказали коментар пред "Капитал" с аргумента, че наказателното производство все още не е приключило изцяло.

Постановлението за частично прекратяване е изпратено на Софийския градски съд за задължителен съдебен контрол. Това означава, че окончателното му потвърждаване зависи от произнасянето на съда.

Разследването срещу Иван Георгиев продължава, като предстои да бъде изяснено дали представената документация при отпускането на кредита представлява престъпление по Наказателния кодекс.