Нова престижна международна награда за българския писател Георги Господинов. Утре във Франция той ще получи европейската награда за литература „Жан Моне“ за романа му „Градинарят и смъртта“ в превод на френски език на Мари Врина-Николов.

В навечерието на награждаването си Георги Господинов разказа за bTV, че френските литература и философия са изиграли огромна роля за формирането му като писател.

Сред авторите, които са оказали най-силно влияние върху него, той изброява Жорж Перек, Жак Превер, Луи Арагон, Гийом Аполинер.

"Моите книги са радикални като структура, като лабиринт на разказване, но си мисля, че по някакъв начин са поле за размисъл. А размисълът никога не е радикален. Опитът на тези книги е да разбера този свят, който вече не разбирам. И някак си да намерим смисъл, да произведем смисъл. Ако искаш дори – утешение", коментира Господинов.