Днес обявяват Нобеловата награда за литература: Георги Господинов сред фаворитите

Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература за 2026 г., според публикация на германския вестник "Франкфуртер алгемайне цайтунг", цитирана от БНТ.

Носителят на престижното отличие ще бъде обявен днес, 8 октомври, в Стокхолм. Сред имената, които привличат международно внимание преди решението, е и това на българския автор.

Господинов получи световно признание през 2023 г., когато романът му "Времеубежище" спечели Международната награда "Букър". Отличието го утвърди сред най-разпознаваемите съвременни български писатели на международната литературна сцена.

Популярността на произведенията му извън България, преводите на различни езици и получените през последните години литературни награди са сред причините името му да се появява в прогнозите за Нобеловото отличие.

Нобеловият комитет не обявява предварително официален списък с номинираните автори. Затова присъствието на Господинов сред фаворитите в медийните публикации не означава потвърдена номинация.

Дали българският писател ще получи най-престижното литературно отличие, ще стане ясно при официалното обявяване на лауреата.