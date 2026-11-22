След години сигнали и предупреждения опасната дилатационна фуга на Южната дъга на Софийския околовръстен път, над бул. "Симеоновско шосе", най-после беше ремонтирана. Вместо да сложи край на притесненията обаче, извършеният ремонт предизвика нови въпроси за качеството на работата.

Снимки, разпространени в социалните мрежи, показват състоянието на съоръжението след намесата на ремонтните екипи. На тях се вижда неравна пътна настилка, грубо оформен участък около фугата и видими разлики между ремонтираната и останалата част от платното.

В публикация във Facebook групата "Пътна обстановка и трафик информация - София" потребител коментира резултата с думите: "Това вече не е нормално."

Ремонтът беше извършен на 22 ноември, като за целта движението в участъка беше временно ограничено.

Преди намесата фугата беше в тежко състояние, с оголени метални елементи и сериозни разрушения по пътната настилка. Ситуацията създаваше риск за преминаващите автомобили, особено при висока скорост.

Проблемът е известен от години. Столичната община е изпращала многократни сигнали до Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), която отговаря за поддръжката на съоръжението. По информация на общината настояванията за ремонт датират още от февруари 2024 г.

Въпреки продължителното забавяне снимките от извършените дейности поставят въпроса дали ремонтът е изпълнен достатъчно качествено и дали настилката ще издържи на интензивния трафик по Околовръстното.

От изображенията не може да се установи дали са спазени техническите изисквания за ремонт на дилатационни фуги, но видимото състояние на настилката поражда основания за допълнителна проверка.

Остава и въпросът дали става дума за временно аварийно решение, или за окончателен ремонт на съоръжението.

След повече от две години сигнали столичани очакваха трайно решение на проблема. Засега обаче снимките показват резултат, чието качество тепърва трябва да бъде оценено от компетентните институции.