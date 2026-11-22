Изграждането на нов мултифункционален национален стадион на територията на Столична община. Това предложение ще бъде внесено за разглеждане в Столичния общински съвет (СОС) от групата на „Синя София“, съобщи общинският съветник Вили Лилков.

По думите му през миналата седмица е бил подготвен доклад, с който се настоява за предприемане на конкретни действия по реализацията на проекта. Според Лилков София е единствената европейска столица без модерен национален стадион от най-висок ранг.

Той смята, че липсата на подобно съоръжение лишава града от десетки милиони евро годишни приходи от спортен, културен и събитиен туризъм, както и ограничава възможностите на България да приема големи международни форуми.

В публикацията си Лилков посочва, че националният стадион „Васил Левски“ е морално, функционално и физически остарял. Според него съоръжението създава редица затруднения при организирането на големи спортни събития, сред които транспортен колапс, блокиране на централната градска част, недостатъчно паркоместа и липса на буферни зони за сигурност.

Предлагат работна група с участието на държавата и общината

От „Синя София“ предлагат създаването на междуведомствена работна група с представители на Столична община, Столичния общински съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българския футболен съюз и Министерството на младежта и спорта.

Следващата стъпка според предложението трябва да бъде подписването на „Меморандум за сътрудничество и общи действия“. В него ще бъдат разписани правата, задълженията, както и имущественото и финансовото участие на държавата и Столична община в проекта.

Докладът остава отворен за подпис и подкрепа от всички общински съветници. Очаква се през следващата седмица той да бъде внесен в СОС, където първо ще бъде разгледан от съответните комисии.

„Дано СОС да вземе положително решение и тогава ще поканим всички отговорни институции към подготовка на Меморандума. На добър час!“, написа Вили Лилков.

Засега предложението е на етап подготовка и предстои да премине през разглеждане в общинския съвет. Ако получи подкрепа, ще започне процес по координация между държавните и общинските институции за евентуалното изграждане на нов национален стадион в София.