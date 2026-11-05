Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

"Топлофикация София" на практика се намира във финансов и технически фалит, а без намесата на държавата и привличането на частни инвеститори кризата ще продължи да се задълбочава. Това заяви общинският съветник от "Синя България" Вили Лилков в интервю за ТАРАЛЕЖ.

Според него задълженията на дружеството вече надхвърлят 1,3–1,4 млрд. евро, а загубите се увеличават с всеки изминал месец.

"Топлофикация е реално във фалит. Във фалит, защото тя, от една страна, не може да си връща дълговете. Те се трупат и застрашават финансовото състояние на Българския енергиен холдинг и на "Булгаргаз", тъй като ние купуваме газ от тях, а не си плащаме. Плащаме само лихвите по задълженията", заяви Лилков.

По думите му дружеството е изправено не само пред финансова, но и пред тежка техническа криза, свързана с остарялата топлопреносна мрежа и неефективното производство.

"Загубите в "Топлофикация" от топла вода, която се вкарва в преносната мрежа, вече надхвърлят хиляда тона на час. Повтарям, хиляда тона на час. Тоест изтичат милиони левове всеки месец от топлопреносната мрежа", предупреди общинският съветник.

Лилков настоява Столичната община незабавно да започне процедура за привличане на частен инвеститор или международен оператор с опит в управлението на топлофикационни дружества.

"Единственото решение, за което вече сме закъснели, но няма как да не го приложим, е намирането на механизъм за включване на частни капитали и евентуално процедура за концесиониране на "Топлофикация" или привличане на оператор с международен опит", обясни той.

Според него държавата трябва да поеме натрупаните задължения, тъй като общината няма ресурс да се справи самостоятелно с кризата.

"Столична община не може да се справи със състоянието на "Топлофикация". От една страна, ние сме само един собственик, който може да инкасира само загуби, тъй като "Топлофикация" изпълнява социални функции", посочи Лилков.

Той предупреди, че проблемите с парното могат да предизвикат последствия, които далеч надхвърлят неудобството за столичани.

"Едно спиране на парното в София за няколко дни в студените дни може да доведе до там, че да се претовари електропреносната мрежа и да се появят проблеми от съвсем друг характер, за които не сме си и помислили в София", заяви той.

Общинският съветник отправи критики към политическите сили, които през годините са се противопоставяли на привличането на частни капитали.

"От една страна през всичките години стояха популисти, които лъжеха софиянци, че "Топлофикация" може сама да се оправи. От другата страна стояха социалисти, които не дават дума да се издума за частни капитали, за публично-частно партньорство и непрекъснато се надяват на чудеса", коментира Лилков.

В интервюто за ТАРАЛЕЖ Лилков коментира и отхвърленото предложение София да кандидатства за домакинство на две олимпийски квалификации и състезание от Световната купа по скейтборд.

Според него планираната инвестиция от близо 10 млн. евро е прекалено голяма за възможностите на Столичната община.

"Тези пари ние ги нямаме. И тези пари са равни на осем бюджета, осем годишни бюджета за спорт, детско-юношески спорт, които ние отделяме всяка година, за да финансираме 126 спортни клуба в София", подчерта той.

Лилков допълни, че за подобно домакинство е било необходимо предварително да се осигури партньорство с Българския олимпийски комитет и Министерството на младежта и спорта.

"Никой не е разговарял с БОК, никой не е разговарял със Спортното министерство. Асоциацията на спортните федерации излезе с остро писмо срещу това намерение на общината. Оказа се, че нямаме готов идеен проект за изграждането на модерен скейтпарк в София", заяви той.

Той уточни, че подкрепя София да бъде домакин на големи международни спортни, културни и туристически събития, но само при ясна финансова рамка и споделена отговорност между институциите.

Паметник на легендарния кмет Иван Иванов

Сред положителните решения на Столичния общински съвет Лилков открои одобрението за поставяне на паметник на инженер Иван Иванов, един от най-известните кметове на София.

"Според мен една 15-годишна сага, която започна през 2011 година с единодушното решение да започнем процедура за изграждане на паметник, надявам се през следващата година вече да бъде приключена", заяви той.

Паметникът се предвижда да бъде поставен в района на метростанция "Васил Левски", на място, свързано с историята на Рилския водопровод.

Лилков изрази надежда, че решението ще бъде реализирано през 2027 година и столицата най-накрая ще отдаде заслужена почит на един от най-значимите си градоначалници.