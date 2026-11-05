Ивелин Михайлов за ТАРАЛЕЖ: Възможни са нови избори - управляващите сами ще свалят себе си

"Липсата на кадри, ясна стратегия и комуникация с обществото може да се превърне в сериозен проблем за управлението на „Прогресивна България“.

Това заяви Ивелин Михайлов от "Величие" пред ТАРАЛЕЖ. Според него смяната на старите управляващи сама по себе си не означава промяна, а новото управление трябва да започне да работи с експерти и хора с конкретни идеи за развитието на страната. По думите му има известно подобрение след управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски, но то е недостатъчно, за да бъде усетено реално от гражданите.

„Тези брутални репресии, които бяха по времето на Борисов и Бойковски, спряха. Наистина спряха на много места. Вече има някакъв страх от закона и законността. Но това е 10% подобрение. За да можем да успеем, ни трябват поне 50-60% подобрение“.

Според него ниската избирателна активност на президентските избори е резултат от усещането на хората, че нищо не се променя.

„Хората това, което са видели, е, че не работят нещата. И казват: „Няма промяна, няма ефект“.

Михайлов отправи критики към начина, по който новото управление организира работата си. Според него липсват система, подготвени кадри и ясна визия за развитието на отделните региони и икономически сектори. Той даде пример с община Ветрино, където живее, и заяви, че ако попита управляващите какво планират да направят за нея, няма да получи конкретен отговор. Същото според него важи и за големите градове – Варна, София, Пловдив, Бургас и Велико Търново, както и за българския туризъм.

„Няма система, няма кадри, няма цялостна стратегия. Не можем да продължим да работим по стария начин, защото сме изостанали много назад. Трябва да преструктурираме и променим цялото управление, за да могат хората да живеят по-добре“.

По думите му решението не е нито в ПП-ДБ, нито в ГЕРБ-ДПС, нито само в „Прогресивна България“.

„Прогресивна България“ трябва да започне да работи с хора, които могат да свършат нещата. Нека намерят по места хора с идеи. Да кажат: „Ние ще работим с теб. Кажи какво искаш да направиш за тази област, община или сектор“.

Ивелин Михайлов коментира и намеренията за промени в пенсионната система, включително прехвърлянето на средства от частните пенсионни фондове към държавния пенсионен фонд. Според него проблемът не е само в собствеността върху средствата, а в начина, по който се управляват и разходват те. Той отправи критики към частните пенсионни дружества и заяви, че според него чрез вътрешнофирмени разходи печалбите могат да бъдат пренасочвани към други компании, докато за пенсионното дружество не остава достатъчно ресурс. В същото време предупреди, че и държавният пенсионен фонд страда от сериозни разхищения.

Като пример посочи случая с бизнесмена Даниел Славов – Дънката във Варна, за когото твърди, че има над 200 милиона лева ощетяване на държавната хазна. Михайлов постави въпроса и за обществените поръчки, като даде пример с ремонта на Шипка. По думите му подобни дейности могат да бъдат извършени за значително по-малко средства, а разликата между реалната стойност и платената цена е за сметка на данъкоплатците.

Той отправи критики и към строителната компания „Грома Холд“, като заяви, че екипът му е сигнализирал за нередности, включително за отбивка от магистрала, която според него е незаконна, но не е последвала реакция от институциите.

По повод предстоящото представяне на бюджета Михайлов заяви, че опозицията отново не е потърсена за реален диалог. Той коментира и протестите от предходната година, като изрази тезата, че Бойко Борисов е търсил чрез тях политически натиск върху партньорите си във властта, включително Делян Пеевски, БСП и ИТН, за да постигне по-изгодно разпределение на бюджета. Според Михайлов първоначално организираните протести са излезли извън очакванията на организаторите заради големия брой включили се граждани. Той смята, че и сегашното управление допуска сериозна комуникационна грешка, като не търси достатъчно широк обществен диалог.

„Много е важно правителството да бъде открито с хората и постоянно да ги информира за процесите, които се случват, и за работата, която се извършва. Хората трябва да знаят защо нещата са такива и какво се прави, за да се подобрят“.

Според него липсата на информация се използва от политическите опоненти, които представят новото управление като неподготвено.

Михайлов прогнозира допълнително поскъпване на електроенергията и предупреди за инфлационен натиск през следващите месеци.

Според него войните по света пренасочват огромни финансови ресурси и в крайна сметка цената им се плаща от обикновените граждани чрез по-високи акцизи, такси, глоби и налози.

„Хората обедняват предимно заради войните. Когато има война, някой трябва да я плати. Определено тази война не я плащат богатите. Те продължават да имат същия лукс и разкош. Плащат винаги бедните хора“.

По думите му инфлацията ще се усеща все по-силно в цялата икономика. Като основно решение за България Михайлов посочи развитието на вътрешното производство и намаляването на зависимостта от вноса. Той даде пример със земеделието, където според него липсата на достатъчно напоителни системи възпрепятства производството. Според него са необходими законодателни промени, които да позволят на земеделските производители да планират дейността си още отсега за следващата година.

„Това трябва да го направят управляващите. За това имат министър на финансите, министър на икономиката и министър-председател. Ако не знаят какво трябва да направят, нека попитат, да се посъветват с някого“.

По отношение на сигурността и зачестилите случаи с дронове Михайлов заяви, че България трябва първо да укрепи собствените си съоръжения и да възстанови доверието в институциите. Според него закупуването на нови самолети и развитието на противовъздушната отбрана не са достатъчни, ако гражданите нямат доверие на полицията, медиите, НАП и останалите държавни структури.

„В момента хората не вярват на полицията, не вярват на медиите, не вярват на НАП, на нищо не вярват. Каквото и да излезе официално като информация, хората вярват в обратното, защото така са си го докарали управляващите“.

Пред ТАРАЛЕЖ Михайлов потвърди, че партията ще участва в местните избори през 2027 г. и ще продължи да развива структурите си в страната. По думите му „Величие“ не се ограничава само до изборната дейност, а се стреми да помага на гражданите и да решава конкретни проблеми.

„Ние сме като 112 за хората. Те знаят, че единствените хора, на които могат да се обадят и които ще отразят техния проблем, ще им помогнат и ще съдействат, са „Величие“.

Сред основните направления в работата на партията Михайлов посочи създаването на нови браншови организации и обединяването на туристическия сектор. Той съобщи за започналата инициатива „Чудна България“, чрез която се предвижда създаването на асоциация, обединяваща малки и средни туристически обекти, които да бъдат представяни пред международната публика. Според него България трябва да развива не само морския, но и културния туризъм, като привлича повече чуждестранни посетители към историческите и културните си забележителности. Михайлов отправи критики към Министерството на туризма, като заяви, че държавата не прави достатъчно за популяризирането на българските туристически обекти.

Сред приоритетите на „Величие“ той посочи още подпомагането на земеделските производители и животновъдите, развитието на българското производство на храни, изграждането на по-добри дистрибуционни системи и подкрепата за младите предприемачи. По думите му организациите на партията по места няма да бъдат само предизборни структури, а ще работят постоянно за подобряване на живота на хората.

Михайлов заяви, че партията е правила опити да обсъжда предложенията си със сегашното управление, като на някои места е срещнала съгласие, а на други – отказ за сътрудничество. Той не изключи възможността за съвместна работа, ако управляващите променят подхода си.

„Идеята не е да има предсрочни избори, а да направим така, че хората да живеят по-добре. Няма значение кой е управляващ, защото ние не се борим за властови позиции и за пари, а се борим България наистина да стане едно по-добро място“.

По повод очакванията за арести на Делян Пеевски и представители на старата политическа и икономическа система той заяви, че ще изчака още три до четири седмици, за да види дали ще има реални действия. Ако не настъпи промяна, „Величие“ ще премине към т.нар. план Б – по-активна работа с хората по места и по-малък толеранс към управляващите.

„Трябва да му дадеш един път, втори път, трети път шанс, но след третия вече е ясно, че той няма желание да свърши работа. Управляващите имат още малко време, в което могат да променят нещата“.

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