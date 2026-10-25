Харизанов пред "Таралеж": Важно е гражданите да участват в изборите

Нито един изборен процес не е съвършен, но съмненията и сигналите за нередности не трябва да се превръщат в оправдание за отказ от гласуване. Това заяви Георги Харизанов пред "Таралеж“, след като упражни правото си на глас на днешните президентски избори.

На въпрос за какво е гласувал Харизанов посочи, че за него участието в изборите е преди всичко гражданско право.

"Гласувах първо, за да спазя най-важното си гражданско право - на избори. За мен е важно да се гласува, важно е гражданите да участват на избори“, заяви той.

Харизанов изрази надежда за по-висока избирателна активност и по-широко участие на гражданите в демократичния процес.

"Надявам се да има по-висока избирателна активност и все повече хора да дадат своя глас с ясното съзнание, че всъщност така, точно така и в дни като днешния функционира демокрацията. След това остават политиците“, допълни той.

Пред "Таралеж“ Харизанов коментира и появилите се сигнали за прозиращи бюлетини.

"Видях ги. Никой изборен процес не е перфектен. Има скептицизъм към машините, винаги го е имало. Спомняме си и случаите, когато е имало проблеми и неразбории около хартиените бюлетини“, посочи той.

Според него недостатъците на изборната система трябва да бъдат обсъждани и отстранявани, но не бива да обезкуражават гражданите да участват във вота.

"Никой изборен процес не е съвършен. Ако човек търси в тези сигнали оправдание, за да не гласува, не споделям това убеждение“, заяви Харизанов.

Той подчерта, че е необходимо да се обръща внимание на всеки сигнал за проблеми и да се работи за подобряване на изборния процес.

"Важно е да се обръща внимание, разбира се, и е важно да се подобрява изборният процес с ясното съзнание, че не е съвършен и едва ли някога ще стане“, заключи Георги Харизанов пред "Таралеж“.