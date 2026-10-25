Доцова: Избирам опита и държавническото отношение

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова упражни правото си на глас на днешните избори и отправи послание към гражданите чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук.

"Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността“, написа Доцова.

Публикацията е придружена от снимка, на която председателят на парламента упражнява правото си на глас.