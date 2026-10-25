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Андрей Гюров: Гласувах с мисъл за децата ни

Андрей Гюров: Гласувах с мисъл за децата ни
Снимка: БТА

Излезте, заведете своите родители, деца, съседи да гласуват, призова Гюров

Гласувах с мисъл за децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, спазват правилата, грижат се за семействата си и въпреки това всеки ден се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров след като упражни правото си на вот.

Той акцентира върху избирателната активност. "Не искаме нашите деца да живеят в страха, в бедността на миналото, в зависимостите. Искаме България, която гледа напред - европейска, свободна и достойна. Това е един избор между две посоки. Той се случва днес. Излезте, заведете своите родители, деца, съседи да гласуват", призова Гюров.

 

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