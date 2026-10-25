Сблъсъци в Барселона и Португалия: Десетки арести и ранени полицаи

Общо 128 души, сред които 73 непълнолетни, бяха арестувани в Барселона от снощи до тази сутрин заради прояви на вандализъм, увреждане на обществена собственост и грабежи, съобщи каталунската полиция, цитирана от Франс прес.

„В момента изготвяме официалните доклади, които ще бъдат изпратени до прокуратурата за непълнолетни, както и до съответния съд за пълнолетните“, обясни Силвия Ката, висша служителка на каталунската полиция.

На видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, се виждат групи млади хора, много от които облечени изцяло в черно, да тичат по улиците на Барселона и да нападат търговски обекти. Първоначално те са се събрали на голям площад в центъра на града за демонстрация, която не е била разрешена от властите.

Силвия Ката отбеляза, че само двама от задържаните имат предишни криминални прояви. Тя добави, че през нощта са били ранени 15 служители на реда.

„Това е насилие без никаква причина“, заяви тя и допълни, че властите работят по анализиране на профилите на арестуваните. По думите ѝ те били „напълно неорганизирани“, но въпреки това координирали действията си „чрез социалните мрежи“.

В същото време португалската полиция съобщи, че през изминалата нощ отново е разчистила палаткови лагери на активисти за жилищни права в Лисабон и Порто.

„След като възможностите за диалог бяха изчерпани, операцията доведе до 31 ареста за неподчинение, премахването на 171 съоръжения и 11 ранени – осем цивилни и трима полицаи“, посочи полицията в съобщение в социалната мрежа Екс.

Организаторите на движението, цитирани от португалската преса, съобщават, че 37 души са пострадали при намесата на силите на реда, най-вече в Лисабон.

Подобен палатков лагер съществува от месец и на площад в центъра на испанската столица Мадрид.