Бившият шеф на Мосад проговори за взривените пейджъри на Хизбула

Бившият ръководител на израелското разузнаване Мосад, Дейвид Барнеа, разкри нови и шокиращи подробности около военните операции на Израел срещу Иран и зрелищната атака с експлодиращи пейджъри срещу бойци на Хизбула в Ливан през 2024 г., пише в своя публикация Ynetnews.

По време на речта си на конференцията Priority Summit, Барнеа описа стратегическите изчисления на службите, напрегнатите минути преди детонациите и необичайните тактики, използвани за защита на израелските агенти под прикритие.

Операция „Изгряващ лъв“: Тактическа димна завеса в Техеран

По думите на Барнеа, в утрото на старта на Операция „Изгряващ лъв“ през юни 2025 г. – мащабната военна кампания на Израел срещу ирански ядрени и военни обекти – Мосад умишлено е разпространил официално видео. Кадрите показвали как израелски агенти изпълняват тайни мисии в сърцето на Иран, като на видеото ясно се виждали логото и инсигниите на израелското разузнаване.

Целта на този ход не е била просто публичност, а съзнателно предизвикване на хаос и параноя сред иранските служби за сигурност. „Искахме да сме сигурни, че властите в Иран ще арестуват толкова много хора, че няма да могат да отделят житото от плявата и накрая ще бъдат принудени да пуснат всички“, обясни Барнеа.

Стратегията проработила с абсолютна точност. На втория ден от боевете иранските власти са извършили масови арести на 21 000 души. Поради невъзможността да се разследва такъв огромен брой заподозрени, чиито показания били идентични (че просто са вървели по улицата или са карали коли), Техеран в крайна сметка освободил всички задържани. Барнеа подчерта, че 99,9% от агентите на Мосад в Иран никога не са били разкрити и много от тях продължават да живеят необезпокоявано в Техеран. Същевременно той призна, че хората, които Иран периодично екзекутира с обвинения в шпионаж за Израел, в по-голямата си част са невинни граждани, които никога не са работили за Мосад.

Пълна секретност: Агентите знаели седмици преди пилотите

Бившият разузнавач номер едно разкри и изключителното ниво на секретност около подготовката на ударите. Когато израелските военни пилоти били извикани в ескадрилите си, те нямали представа, че излитат на реална бойна мисия срещу Иран. В същото време десетки агенти на Мосад са били разположени на иранска територия седмици по-рано, напълно наясно с предстоящата кампания. Барнеа сподели, че лично е одобрил и проверил всеки един оперативен работник, поемайки пълна персонална отговорност за запазването на тайната.

„Какво ще стане, ако не проработи?“: Драмата с пейджърите на Хизбула

Барнеа сподели и драматични подробности от подземния команден център в минутите преди експлозиите на пейджърите през септември 2024 г., които парализираха комуникациите на подкрепяната от Иран ливанска терористична групировка Хизбула.

В 15:20 ч., точно 10 минути преди планирания взрив, премиерът Бенямин Нетаняху се обърнал към Барнеа с въпроса: „Кажи ми, какво ще стане, ако не проработи?“.

„Сърцето ми заби лудо, но му казах: Няма такава възможност. Всичко е наред“, спомня си Барнеа. „След това прекарах 10 минути в мисли каква глупост изрекох току-що.“ Тъй като детонациите не предизвикват моментален сигнал в командната зала, първото потвърждение за успеха на операцията дошло едва след половин час през информационните канали на Мосад и последвалите извънредни новини по световните медии.

Червените линии и психологическият ефект „Хирошима“

Преди реализирането на операцията Мосад е провел стотици тестове с манекени, симулиращи човешко тяло. Барнеа разкри, че лично и многократно е настоявал за намаляване на количеството експлозив в устройствата, за да се минимизира рискът за цивилни граждани и семействата на терористите. Въпреки предупрежденията на екипа, че това ще направи устройствата по-малко ефективни, той поставил твърди „червени линии“.

В резултат на това операцията е довела до огромен брой ранени, което според Барнеа има дългосрочен стратегически ефект. Днес около 4500 осакатени бойци на Хизбула (с липсващи крайници) ходят по улиците на крепостта на групировката „Дахия“ в Бейрут. „Те са най-доброто напомняне за това какво се случва с терорист, който се опитва да навреди на гражданите на Израел“, заяви той.

Барнеа очерта три основни последици за Хизбула: тежки физически щети, срив на морала и тотална несигурност, засилена от последвалите на следващия ден експлозии на уоки-токита. На въпрос дали Израел е подготвил трета вълна от компрометирани устройства, бившият шеф на Мосад отказа директен отговор, но сравни психологическия ефект с този над Япония след атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки през 1945 г.

„След първата бомба си мислиш, че може да е единствена. След втората вече не си сигурен дали няма трета, четвърта и пета – и именно този страх кара врага да се пречупи“, заключи Дейвид Барнеа.