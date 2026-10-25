Предизборно Нетаняху "пусна" атомна бомба върху Тел Авив

Два дни преди ключовите парламентарни избори в Израел, премиерът Бенямин Нетаняху предизвика вълна от остри реакции, след като публикува в социалната мрежа X предупреждение за заплаха от „втори Холокост“, съобщава The Times of Israel. Постът му бе придружен от генерирано от изкуствен интелект изображение на ядрена експлозия над Тел Авив.

Предупреждението, което Нетаняху цитира, е на десния политически коментатор Ювал Блумберг. В него се твърди, че ако гласоподавателите изберат лидер, който не е способен да се противопостави на Иран, страната ще бъде изложена на екзистенциален риск.

„Една гигантска димна завеса“

В изявлението си Нетаняху подчерта, че Израел е изправен пред „реална и осезаема екзистенциална заплаха“. По думите му, актуалните вътрешнополитически скандали, сред които аферата „Катаргейт“ и дебатите около освобождаването на ултраортодоксалните евреи от военна служба, са просто параван, целящ да отклони вниманието на обществото.

„Ако иранците се сдобият с ядрено оръжие, нищо друго вече няма да има значение. Ако две атомни бомби паднат в централната част на Израел, кой би се интересувал от всички тези безсмислени спорове?“, попита израелският премиер.

Той допълни, че страната разполага с ограничен исторически прозорец от възможности да се справи с Иран, докато американският президент Доналд Тръмп е на поста си, и предупреди, че бъдещите поколения няма да простят на Израел, ако този шанс бъде пропуснат. С изказването си Нетаняху индиректно внуши, че той е единственият лидер, подготвен за тази задача.

Публикацията идва на фона на обвинения от негови критици, че премиерът умишлено настоява за ескалация на войната срещу Иран, за да повлияе или да отложи вота на 27 октомври. Нетаняху категорично отхвърля тези твърдения. Междувременно се появи информация, че по време на закрита среща началникът на генералния щаб на израелската армия (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир е заявил, че към момента няма оперативна необходимост от удари срещу Техеран преди изборите.

Опозицията: „Това са лъжи и тактики на сплашване“

Политическите опоненти на Нетаняху реагираха незабавно и го обвиниха в насаждане на паника сред гражданите.

Председателят на партия „Яшар“ Гади Айзенкот нападна остро премиера: „Нетаняху, ти си истерик. Както във всяка предизборна кампания, това е същият метод на лъжи и тактики на сплашване. Този път заплашваш израелските граждани с масово унищожение. И това се случва, след като ти самият не успя да постигнеш целите на войната в Иран. Ти се провали. И след два дни народът на Израел ще ти го покаже пред избирателните секции“.

Лидерът на „Демократи“ Яир Голан също излезе с критична позиция в социалните мрежи. „Извънредно: Премиерът на Израел публикува изображение на атомна бомба над Тел Авив. Искам той да бъде държан далеч от социалните медии. Този човек и хората около него са изгубили разсъдъка си. Напрежението нараства“, написа Голан и увери, че в предстоящия вот избирателите ще възстановят „сигурността и здравия разум в Израел“.