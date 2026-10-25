Новини
Търси
Подкаст
Свят

Предизборно Нетаняху "пусна" атомна бомба върху Тел Авив

Предизборно Нетаняху "пусна" атомна бомба върху Тел Авив
Х/Benjamin Netanyahu

Публикацията идва на фона на обвинения от негови критици, че премиерът умишлено настоява за ескалация на войната срещу Иран

Два дни преди ключовите парламентарни избори в Израел, премиерът Бенямин Нетаняху предизвика вълна от остри реакции, след като публикува в социалната мрежа X предупреждение за заплаха от „втори Холокост“, съобщава The Times of Israel. Постът му бе придружен от генерирано от изкуствен интелект изображение на ядрена експлозия над Тел Авив

Предупреждението, което Нетаняху цитира, е на десния политически коментатор Ювал Блумберг. В него се твърди, че ако гласоподавателите изберат лидер, който не е способен да се противопостави на Иран, страната ще бъде изложена на екзистенциален риск. 

„Една гигантска димна завеса“ 

В изявлението си Нетаняху подчерта, че Израел е изправен пред „реална и осезаема екзистенциална заплаха“. По думите му, актуалните вътрешнополитически скандали, сред които аферата „Катаргейт“ и дебатите около освобождаването на ултраортодоксалните евреи от военна служба, са просто параван, целящ да отклони вниманието на обществото. 

„Ако иранците се сдобият с ядрено оръжие, нищо друго вече няма да има значение. Ако две атомни бомби паднат в централната част на Израел, кой би се интересувал от всички тези безсмислени спорове?“, попита израелският премиер. 

Той допълни, че страната разполага с ограничен исторически прозорец от възможности да се справи с Иран, докато американският президент Доналд Тръмп е на поста си, и предупреди, че бъдещите поколения няма да простят на Израел, ако този шанс бъде пропуснат. С изказването си Нетаняху индиректно внуши, че той е единственият лидер, подготвен за тази задача. 

Публикацията идва на фона на обвинения от негови критици, че премиерът умишлено настоява за ескалация на войната срещу Иран, за да повлияе или да отложи вота на 27 октомври. Нетаняху категорично отхвърля тези твърдения. Междувременно се появи информация, че по време на закрита среща началникът на генералния щаб на израелската армия (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир е заявил, че към момента няма оперативна необходимост от удари срещу Техеран преди изборите. 

Опозицията: „Това са лъжи и тактики на сплашване“ 

Политическите опоненти на Нетаняху реагираха незабавно и го обвиниха в насаждане на паника сред гражданите. 

Председателят на партия „Яшар“ Гади Айзенкот нападна остро премиера: „Нетаняху, ти си истерик. Както във всяка предизборна кампания, това е същият метод на лъжи и тактики на сплашване. Този път заплашваш израелските граждани с масово унищожение. И това се случва, след като ти самият не успя да постигнеш целите на войната в Иран. Ти се провали. И след два дни народът на Израел ще ти го покаже пред избирателните секции“. 

Лидерът на „Демократи“ Яир Голан също излезе с критична позиция в социалните мрежи. „Извънредно: Премиерът на Израел публикува изображение на атомна бомба над Тел Авив. Искам той да бъде държан далеч от социалните медии. Този човек и хората около него са изгубили разсъдъка си. Напрежението нараства“, написа Голан и увери, че в предстоящия вот избирателите ще възстановят „сигурността и здравия разум в Израел“. 

Още по темата

Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Euronews: Йотова е фаворит за президентския пост, но се очаква балотаж с Андрей Гюров

Euronews: Йотова е фаворит за президентския пост, но се очаква балотаж с Андрей Гюров

Нетаняху отново търси публична подкрепа от Тръмп преди изборите в Израел

Нетаняху отново търси публична подкрепа от Тръмп преди изборите в Израел

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

Водещи

Euronews: Йотова е фаворит за президентския пост, но се очаква балотаж с Андрей Гюров

Euronews: Йотова е фаворит за президентския пост, но се очаква балотаж с Андрей Гюров

  • Преди 2 минути
12 839 души, живеещи в Турция, са попълнили заявления за гласуване

12 839 души, живеещи в Турция, са попълнили заявления за гласуване

  • Преди 5 минути
Нетаняху отново търси публична подкрепа от Тръмп преди изборите в Израел

Нетаняху отново търси публична подкрепа от Тръмп преди изборите в Израел

  • Преди 5 минути
Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

  • Преди 9 минути
Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

  • Преди 15 минути
Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

  • Преди 29 минути
Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

  • Преди 31 минути
217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

  • Преди 31 минути
QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

  • Преди 33 минути
Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

  • Преди 34 минути
"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

  • Преди 37 минути