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Почти празни урни в квартал „Надежда“ в Сливен: В секции с по 1400 избиратели са гласували едва няколко души

Почти празни урни в квартал „Надежда“ в Сливен: В секции с по 1400 избиратели са гласували едва няколко души

В три от най-големите избирателни секции урните остават почти празни

Изключително ниска избирателна активност се отчита в квартал „Надежда“ в Сливен по време на днешните президентски избори. В някои от секциите, в които по списък фигурират около 1400 избиратели и са осигурени по две машини за гласуване, до момента своя вот са дали само членове на комисиите или един-двама граждани, съобщава БНТ.

В три от най-големите избирателни секции урните остават почти празни. В някои от тях няма нито една пусната бюлетина, а в други броят им не надхвърля десетина.

Липса на интерес, а не проблем с машините

Според председателите на секционните избирателни комисии слабата активност не се дължи на затруднения при машинното гласуване. Напротив – гражданите, които са упражнили правото си на вот, са се справили бързо с устройствата, независимо от възрастта си.

„Аз не виждам даже движение в коридора на училището. Надявам се до края на деня да се увеличи“, коментира представител на избирателна комисия пред БНТ.

По думите му през последните години не са наблюдавани съществени проблеми с машинното гласуване в района.

„Тези, които минават на машините, минават изключително бързо – и млади, и възрастни“, допълни той.

74-годишен избирател: Машината не ме затрудни

Сред малкото граждани, отишли до урните, е 74-годишен жител на квартал „Надежда“. Той сподели, че не е срещнал трудности при гласуването.

„Лесно, който учи, ще знае всичко“, заяви възрастният мъж.

На въпрос дали машината го е затруднила, той отговори отрицателно.

В една от секциите е гласувал и млад мъж, описан като неграмотен, като според репортажа това е станало с напътствия от членове на избирателната комисия.

Очакванията на секционните комисии са през следобедните часове повече жители на квартала да упражнят правото си на глас.

Към момента изборният ден в област Сливен протича спокойно, без съобщения за сериозни нарушения.

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