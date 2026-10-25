"Тренд": 13,4% от българите са гласували към 14:00 часа

Избирателната активност на президентските избори в България достига 13,4% към 14:00 часа според данните от екзитпола на социологическа агенция „Тренд“. С напредването на изборния ден се отчита постепенно увеличение на броя на гражданите, упражнили правото си на глас.

По официални данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 12:00 часа активността е била 5,8%, като до този момент са гласували 385 092 души. Информацията беше представена от говорителя на комисията Стоянка Балова-Цветкова по време на втория брифинг за хода на изборния ден.

Най-висока избирателна активност към обяд е отчетена в област Видин – 8,12%, а най-ниска в Кърджали – 2,56%.

Как се променя избирателната активност през деня?

Данните от екзитполовете на социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ показват следната динамика:

14:00 ч. – 13,4% според „Тренд“

13:00 ч. – 11,3% според „Мяра“

12:00 ч. – 9,1% според „Тренд“

12:00 ч. – 5,8% според официалните данни на ЦИК

11:00 ч. – 6,6% според „Мяра“

10:00 ч. – 4,4% според „Тренд“

09:00 ч. – 2,4% според „Мяра“

08:00 ч. – 1,1% според „Тренд“

Важно е да се отбележи, че данните на ЦИК и оценките от екзитполовете са получени по различни методики и не са пряко съпоставими.

Близо 6,6 милиона българи имат право на глас

На 25 октомври гражданите избират президент и вицепрезидент на Република България.

Близо 6,6 милиона души имат право да участват във вота, като за 46 001 от тях това са първите избори, на които могат да гласуват.

Гласуването се провежда основно с машини, а в определени секции се използват хартиени бюлетини.

Изборният ден започна в 7:00 часа и по график трябва да приключи в 20:00 часа.

Очакват се следващи данни за избирателната активност, които ще покажат как се развива участието на гражданите в следобедните часове.