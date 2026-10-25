ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

Избирателна активност към 12:00 ч. Това обявиха от Централната избирателната комисия.

Най-висока избирателна активност е отчетена в област Видин - 8,12%, а най-ниска в Кърджали 2,56%, заяви говорителката на ЦИК Стоянка Балова.

Към ЦИК са постъпили 13 сигнала, 4 сигнала са за нарушение на процеса за гласуване, 7 лица са отказали да гласуват с машина, искали да гласуват с хартиена бюлетина. 20 машини с проблемите в страната - секциите преминали към хартия.

Междувременно стана ясно, че нарушение на изборното законодателство е установено в Созопол след подаден сигнал до Районната избирателна комисия в Бургас. На улица „Аполония“, на по-малко от 50 метра от избирателна секция, е бил поставен LED рекламен дисплей с изображението на кандидат за президент и предизборен лозунг.

След извършена проверка РИК – Бургас е установила, че става въпрос за агитационен материал, чието разполагане в близост до избирателни секции е забранено в изборния ден.

Комисията е разпоредила на кмета на Созопол незабавно да премахне агитационните материали.