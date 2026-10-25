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Сигнали за полупрозрачни бюлетини при машинното гласуване: Има ли риск за тайната на вота?

Сигнали за полупрозрачни бюлетини при машинното гласуване: Има ли риск за тайната на вота?
ТАРАЛЕЖ

Това поставя въпроса дали използваните материали осигуряват необходимата защита на тайната на гласуването – основно конституционно право на всеки български гражданин

Читатели на ТАРАЛЕЖ сигнализираха за притеснителната особеност на хартиените разписки от машинното гласуване по време на днешните президентски избори в страната.

По думите им, след като са упражнили правото си на глас, са забелязали, че хартията на отпечатаната от машината бюлетина е полупрозрачна, която поражда въпроси за гарантирането на тайната на вота.

Според подадените сигнали хартията е достатъчна тънка, за да се създадат опасения, че при определени условия предоставеният избор би могъл да бъде видим и от обратната страна на бюлетината.

Това поставя въпроса дали използваните материали осигуряват необходимата защита на тайната на гласуването – основно конституционно право на всеки български гражданин.

Съгласно член 10 от Конституцията на Република България изборите се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

Тайната на вота е сред основните гаранции за свободното упражняване на избирателните права, тъй като предпазва гражданите от възможен натиск и неправомерно въздействие върху техния избор.

Към момента на публикуване на този материал екипът на ТАРАЛЕЖ се опитва да се свърже с представители на Централната избирателна комисия и Министерството на вътрешните работи за коментар, но без успех.

Случаят повдига въпроса дали хартията, използвана при машинното гласуване, отговаря на всички изисквания за защита на вота.

Необходимо е компетентните изборни органи да се изяснят дали има основания за притеснение и дали са нужни допълнителни мерки, които да гарантират, че изборът на всеки гласоподавател остава напълно таен.

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