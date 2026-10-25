Първи проблем с машинното гласуване в Благоевград: Устройство не отпечата контролна разписка

Първи технически проблем с машинното гласуване беше регистриран в Благоевград още в началото на изборния ден. Избирател упражни правото си на глас, но устройството не отпечата контролна разписка, съобщава БНТ.

На място беше извикан представител на фирмата, която отговаря за поддръжката на машините. След извършената проверка стана ясно, че гласът е отчетен, въпреки че разписка не е била отпечатана.

От секционната избирателна комисия увериха, че вотът на гражданина е регистриран.

„Виждате и при проверката се вижда, че има отчетен глас“, обясниха от комисията.

Подобни затруднения с отпечатването на контролните разписки са възниквали и при предишни избори.

Въпреки уверенията на членовете на комисията избирателят напусна секцията видимо ядосан. Той изрази разочарованието си от машинното гласуване и възникналия технически проблем.