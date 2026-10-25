Стоянка Балова пред Таралеж: Препратихме сигналите за полупрозрачни бюлетини за проверка

Получените сигнали в Централната избирателна комисия (ЦИК) за полупрозрачни бюлетини са препратени към Районните избирателни комисии (РИК). Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред Таралеж.

Към 11:30 часа в изборния ден са получени сигнали за прозиращи хартиени бюлетини във Варна и в столичния кв. "Красна поляна", заяви тя в отговор на въпрос.

Говорителят на ЦИК уточни, че хартията на бюлетините е специална, те са печатани в Печатницата на БНБ, имат специални защити и не би трябвало да има подобен проблем.

Таралеж припомня - малко преди говорителят на ЦИК да разясни как ще се процедира при сигналите за прозрачни бюдетини, член на ЦИК потвърди: "Получихме сигнали за бюлетини, които прозират още от сутринта".

Читатели на Таралеж сигнализираха, че след като са упражнили правото си на глас, са забелязали, че хартията на отпечатаната от машината бюлетина е полупрозрачна, която поражда въпроси за гарантирането на тайната на вота.

Според подадените сигнали хартията е достатъчна тънка, за да се създадат опасения, че при определени условия предоставеният избор би могъл да бъде видим и от обратната страна на бюлетината.

Това поставя въпроса дали използваните материали осигуряват необходимата защита на тайната на гласуването – основно конституционно право на всеки български гражданин.

Съгласно член 10 от Конституцията на Република България изборите се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

Тайната на вота е сред основните гаранции за свободното упражняване на избирателните права, тъй като предпазва гражданите от възможен натиск и неправомерно въздействие върху техния избор.

Към момента на публикуване на този материал екипът на ТАРАЛЕЖ се опитва да се свърже с представители на Централната избирателна комисия и Министерството на вътрешните работи за коментар, но без успех.

Случаят повдига въпроса дали хартията, използвана при машинното гласуване, отговаря на всички изисквания за защита на вота.

Необходимо е компетентните изборни органи да се изяснят дали има основания за притеснение и дали са нужни допълнителни мерки, които да гарантират, че изборът на всеки гласоподавател остава напълно таен.