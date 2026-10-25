Отстраниха председател на СИК, внесъл алкохол в изборното помещение

Председателят на секционната избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, е освободен от длъжност с решение на РИК - Бургас след сигнал, че е под въздействието на алкохол. При проверката комисията установила, че той е внесъл алкохол в изборното помещение и не е проявявал интерес към изборния процес.

Според подателя на сигнала мъжът бил под въздействието на алкохол още при транспортирането на членовете на комисията до секцията.

При проверката представителите на РИК - Бургас установили, че председателят се държи неадекватно. Той отговарял на зададените въпроси, но говорът му бил отчетливо завален. Районната избирателна комисия решила да го отстрани и да обезсили удостоверението му. Назначен е нов председател, като е извършена промяна и на поста заместник-председател.