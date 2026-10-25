МВР отчете 151 сигнала за купуване на гласове

Общо 181 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са постъпили в Министерството на вътрешните работи към 8:00 часа тази сутрин. По-голямата част от тях – 151, са свързани със съмнения за купуване на гласове, съобщиха от ведомството.

Осем от получените сигнали се отнасят до неправомерна предизборна агитация, един е за корпоративен вот, а останалите 21 са за други предполагаеми нарушения на изборния процес.

До момента са образувани шест наказателни производства, като четири от тях са за престъпления по членове 167–169 от Наказателния кодекс, свързани с политическите права на гражданите. Образувани са и две бързи производства.

В рамките на предприетите превантивни мерки полицейските служители са съставили 1250 предупредителни протокола по член 65 от Закона за МВР.

От вътрешното министерство отчитат още, че в страната са проведени 181 специализирани полицейски операции, насочени към предотвратяване и разкриване на престъпления срещу избирателните права.

Изборният ден е започнал спокойно

Въпреки постъпилите сигнали от МВР съобщават, че изборният ден е започнал в спокойна обстановка, без регистрирани нарушения или сериозни проблеми при откриването на секциите.

Всички избирателни секции в страната са отворени и предадени на съответните секционни избирателни комисии.

Информацията беше потвърдена и от говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова, която заяви на брифинг, че всички СИК са започнали работа и няма неотворени секции.

Къде могат да се подават сигнали за изборни нарушения?

От МВР напомнят, че гражданите могат да подават информация за нарушения или предполагаеми престъпления, свързани с изборния процес, на специално разкрита денонощна телефонна линия.

Сигнали се приемат на телефон 02/90 112 98, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg.

От вътрешното министерство продължават да следят за спазването на изборното законодателство и за сигурността по време на гласуването в цялата страна.