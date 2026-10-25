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ЦИК: В 3068 секции в страната в страната и чужбина ще се гласува с хартиени бюлетини

ЦИК: В 3068 секции в страната в страната и чужбина ще се гласува с хартиени бюлетини
Снимка: БТА

Тактилните шаблони са само при секциите с хартиено гласуване

В 3068 секции в страната в страната и чужбина ще се гласува с хартиени бюлетини. За хората със зрителни увреждания са предвидени специални тактилни шаблони. Гласуването с придружител е позволено само при здравословни проблеми, но не и при неграмотност. Това обяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Тактилните шаблони са само при секциите с хартиено гласуване т.е. в секциите с машини единствената възможност за хора със затруднения е с придружител.

"Забранява се под каквато и да било форма публичното огласяване на резултати от допитвания на общественото мнение преди края на изборния ден. Напомняме, че в изборния ден е забранена за предизборна агитация", заяви говорителят на ЦИК.

Официалните резултати и имената на новата президентска двойка или участници в балотажа ще бъдат обявени от ЦИК до 48 часа след изборния ден.

Избирателите могат да използват и мобилното приложение "Избори 360°", чрез което да проверят в коя секционна избирателна комисия са включени в списъците.

"Всички секционни избирателни комисии в страната започнаха работа. Няма неотворени секции. Има смяна на членове в някои секционни избирателни комисии, но те са единични бройки – в областите Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч. В Русе, Смолян, в София област има двама неявили се. В Стара Загора, Хасково и Шумен като някои от тези членове по здравословни причини не са се явили, а не поради недобросъвестност. Само в три секции в страната имаме информация - Ямбол, Хасково и Русе са преминали към гласуване с хартиени бюлетини", това каза Стоянка Балова.

Тя поясни, че към момента няма данни за жалби и сигнали. Вотът зад граница също протича спокойно и нормално. Първи правото си на глас упражниха българите в Окланд, Нова Зеландия. Изборният ден в чужбина ще приключи в 17.00 часа българско време, в понеделник на 26 октомври.

Последни ще упражнят правото си на глас сънародниците ни в САЩ – в Калифорния и Невада.

Извън страната броят на секциите е 613, разкрити в 60 държави. Най-много те са в Обединеното кралство – 82. В Турция – 78, в Германия – 70, в Испания – 67 и САЩ – 44.

Право на глас в днешните избори имат 6 590 000 български граждани. Като 46 001 от тях ще отидат за първи път към урните. Секционните избирателни комисии са 12 683.

Стоянка Балова посочи, че когато има технически проблем с машините ще се оказва съдействие от специализирания център по поддръжка, осигуряван от "Сиела Норма".

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