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Сигурността по време на вота: МВР следи от близо изборния ден

Сигурността по време на вота: МВР следи от близо изборния ден

Общо 180 полицейски операции срещу престъпления, свързани с изборните права на гражданите, е провело Министерството на вътрешните работи през последния месец

Общо 180 полицейски операции срещу престъпления, свързани с изборните права на гражданите, е провело Министерството на вътрешните работи през последния месец. В резултат на предприетите действия са образувани шест досъдебни производства.

От началото на предизборната кампания в МВР са постъпили 168 сигнала за предполагаеми нарушения на изборното законодателство. По-голямата част от тях – 143, са свързани със съмнения за купуване на гласове.

Като част от превантивните мерки органите на реда са съставили и 1226 предупредителни протокола.

В изборния ден полицейски екипи ще следят за обществения ред и сигурността около избирателните секции в цялата страна. Целта е да се гарантира спокойното протичане на гласуването и да се предотвратят евентуални нарушения.

От вътрешното министерство напомнят и за възможността гражданите с изгубени или откраднати лични документи да получат удостоверение, с което да упражнят правото си на глас.

Документът се издава от съответните подразделения на МВР и позволява на избирателите да участват във вота въпреки липсата на лична карта.

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