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Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек

Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек
Официален сайт на ПФК „Септември“ (София)

Към момента няма официална информация за обстоятелствата около случилото се

Тревожна информация за трагичен инцидент в района на стадион „Септември“ се разпространява в социалните мрежи.

По думите на очевидци движението към района е било ограничено днес следобед, а на хората не е било позволявано да преминават натам. По непотвърдена информация е имало загинал човек.

Към момента няма официална информация за обстоятелствата около случилото се. Още вчера районът около стадион „Септември“ е бил пълен с полиция.

Очаквайте подробности!

 

 

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