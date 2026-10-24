Стадион „Септември“ е блокиран – съобщават за убит човек
Към момента няма официална информация за обстоятелствата около случилото се
Тревожна информация за трагичен инцидент в района на стадион „Септември“ се разпространява в социалните мрежи.
По думите на очевидци движението към района е било ограничено днес следобед, а на хората не е било позволявано да преминават натам. По непотвърдена информация е имало загинал човек.
Към момента няма официална информация за обстоятелствата около случилото се. Още вчера районът около стадион „Септември“ е бил пълен с полиция.
Очаквайте подробности!