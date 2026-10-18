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САЩ предлагат Европа отново да купува руски газ като част от план за мир в Украйна

САЩ предлагат Европа отново да купува руски газ като част от план за мир в Украйна
Снимка: AP/БТА

Според "Ню Йорк Таймс" пратениците на Тръмп са обсъждали възстановяване на газовите доставки с Киев и европейски представители, но идеята е срещнала съпротива в Европа

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предлага Европа да възобнови покупките на руски природен газ като част от план за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на източници, запознати с преговорите. Според изданието европейски представители, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, са отхвърлили предложението.

Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са обсъдили идеята с украински и европейски представители, включително с президента Володимир Зеленски по време на посещение в Киев миналия месец.

Според източниците Вашингтон е предложил Украйна да обмисли възстановяване на работата на газопроводите, по които преди е преминавал руски газ към Европа. Американската администрация разглежда приходите от евентуалното възобновяване на доставките като икономически стимул за Москва да приеме мирно споразумение, докато Украйна би получавала приходи от транзита.

Предложението влиза в противоречие с усилията на Европейския съюз да прекрати зависимостта си от руския газ до ноември 2027 г. По данни на изданието американските представители смятат, че европейските избиратели ще настояват за по-ниски цени на енергията.

В изявление пред "Ню Йорк Таймс" Белият дом посочи, че войната повишава енергийните цени в Европа и създава значителни икономически затруднения както в Русия, така и в Украйна.

"Съединените щати работят в тясно сътрудничество с Украйна и нашите европейски партньори по всеобхватно предложение за мир, което включва икономически стимули както за Русия, така и за Украйна като част от окончателното уреждане", заяви Белият дом.

"Нашата цел не е просто да прекратим военните действия, а да създадем условия за траен мир, икономическо възстановяване и по-голяма стабилност в целия регион", се допълва в изявлението.

Според "Ню Йорк Таймс" американски и руски представители обсъждат възможни бизнес сделки още от миналата година. Засега обаче няма признаци, че перспективата за икономическо сътрудничество е накарала руския президент Владимир Путин да отстъпи от основните си искания.

В петък Тръмп блокира прилагането на нови санкции, свързани с Русия, след като седмица по-рано облекчи ограниченията върху руския дизел.

Икономическият пратеник на Путин Кирил Дмитриев определи договореността за дизеловото гориво като първа стъпка към потенциално по-широки споразумения между Москва и Вашингтон.

"Мисля, че в близко бъдеще ще обявим някои важни инициативи", заяви Дмитриев на енергийна конференция в Москва в петък. "В крайна сметка ледът най-накрая се пропука".

По думите му Русия и САЩ обсъждат проекти в различни сектори, включително изграждането на центрове за данни, захранвани с руска ядрена енергия. Според предишна публикация на "Ню Йорк Таймс" сред обсъжданите теми е и продажбата на международните активи на "Лукойл" на инвеститорска група с участието на американското правителство.

Евентуалното възстановяване на руските газови доставки може да намали търсенето на американски втечнен природен газ в Европа. Същевременно съпротивата на европейските и украинските лидери срещу нова енергийна зависимост от Москва може да усложни допълнително преговорите за прекратяване на войната.

 

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