Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември

Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември
Pixabay

"Булгаргаз" предлага цена от 59,08 евро за мегаватчас при 44,09 евро през октомври, а окончателното решение предстои да бъде взето от КЕВР

Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага "Булгаргаз" в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране.

Исканата цена е 59,08 евро за мегаватчас, без включени такси за достъп и пренос, акциз и ДДС. За сравнение, действащата цена за октомври е 44,09 евро за мегаватчас.

От дружеството обосновават предложението с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище "Чирен".

В заявлението е отчетено и влиянието на цените на европейските газови пазари.

Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР, която ще определи окончателната цена на природния газ за ноември.

Ако поисканото увеличение бъде одобрено, то ще се отрази на цената на природния газ за клиентите на регулирания пазар.

Още по темата

Газът става по-скъп: КЕВР спря допълнително увеличение

Газът става по-скъп: КЕВР спря допълнително увеличение

КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

КЕВР обсъжда искането на "Булгаргаз" за 6% поскъпване на природния газ

КЕВР обсъжда искането на "Булгаргаз" за 6% поскъпване на природния газ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Жените като двигател на иновациите: Международна конференция събра лидери от бизнеса и европейските институции

Жените като двигател на иновациите: Международна конференция събра лидери от бизнеса и европейските институции

Експерти: Атаките в Черно море ще доведат до поскъпване на стоките

Експерти: Атаките в Черно море ще доведат до поскъпване на стоките

МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България и очаква по-висока инфлация

МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България и очаква по-висока инфлация

МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България и повиши тази за инфлацията

МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България и повиши тази за инфлацията

Жените като двигател на иновациите: Международна конференция събира лидери от бизнеса, науката и технологиите

Жените като двигател на иновациите: Международна конференция събира лидери от бизнеса, науката и технологиите

Водещи

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

  • Преди 2 минути
Най-важното от България на 13.10.2026 г.

Най-важното от България на 13.10.2026 г.

  • Преди 10 минути
Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

  • Преди 14 минути
Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

  • Преди 19 минути
Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

  • Преди 37 минути
Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

  • Преди 43 минути
480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

  • Преди 51 минути
Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

  • Преди 51 минути
Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

  • Преди 1 час
След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

  • Преди 1 час
Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

  • Преди 1 час
Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

  • Преди 1 час