Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага "Булгаргаз" в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране.

Исканата цена е 59,08 евро за мегаватчас, без включени такси за достъп и пренос, акциз и ДДС. За сравнение, действащата цена за октомври е 44,09 евро за мегаватчас.

От дружеството обосновават предложението с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище "Чирен".

В заявлението е отчетено и влиянието на цените на европейските газови пазари.

Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР, която ще определи окончателната цена на природния газ за ноември.

Ако поисканото увеличение бъде одобрено, то ще се отрази на цената на природния газ за клиентите на регулирания пазар.