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Фон дер Лайен предлага създаването на стратегически резерви от газ в ЕС

Фон дер Лайен предлага създаването на стратегически резерви от газ в ЕС
АП/БТА

Отделно предложение на Комисията за създаване на механизъм в рамките на ЕС за извършване на съвместни покупки на енергия беше посрещнато без ентусиазъм от лидерите на съюза

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен иска лидерите на ЕС да разгледат идеята за разработване на стратегически резерви от газ в целия блок на фона на опасенията, че континентът е изправен пред недостиг през зимата. Това споделиха трима дипломати и двама служители на ЕС пред POLITICO.

Съществуващите газови хранилища в Европа – които обикновено се запълват в течение на годината от търговски субекти – са на рекордно ниски нива тази година, след като високите летни цени, свързани с войната в Иран, подкопаха пазарните стимули за запасяване, оставяйки блока неподготвен за зимата.

Въпреки че на дипломатическите служители не стана веднага ясно каква форма ще приеме идеята за резерв, висш служител на ЕС я описа като дългосрочна мярка за предпазване на блока от бъдещи рискове при доставките, както страните вече правят с петрола и рафинираните продукти. Коментарите на председателя на Комисията дойдоха по време на важна среща на върха на европейските лидери в Брюксел в четвъртък.

Документи, описващи подробно плановете за ноември за преразглеждане на архитектурата за газова сигурност на блока, видени по-рано тази година от POLITICO, включват планове за насърчаване на по-добро управление на кризи от страна на компаниите. Те обаче спират малко преди изрично да подкрепят стратегическите резерви, които правителствата би трябвало да запълват до определено ниво, за да компенсират недостига на доставки, независимо от пазарните условия.

Страните, които обикновено разчитат на търговско запълване, вече бяха принудени да променят тактиката си тази година, тъй като ограниченията на съществуващия модел станаха ясни. Нидерландия предприе стъпки за субсидиране на покупките на енергия, което ѝ струва почти 1 милиард евро, докато Германия проучва дали да разработи свой собствен стратегически запас.

Отделно предложение на Комисията за създаване на механизъм в рамките на ЕС за извършване на съвместни покупки на енергия беше посрещнато без ентусиазъм от лидерите на ЕС в четвъртък, заявиха двама дипломати.

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