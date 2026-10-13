САЩ изместиха Русия като водещ доставчик на газ за ЕС

САЩ са най-големият доставчик на втечнен природен газ за Европейския съюз, докато делът на руските изкопаеми горива в европейския внос е намалял значително. Това съобщи говорител на Европейската комисия по време на пресконференция, като подчерта, че крайната цел на ЕС е пълното прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива.

По думите му през 2022 г. Русия е осигурявала 45% от вноса на изкопаеми горива в ЕС, докато към момента делът ѝ е спаднал до 12%. Говорителят отбеляза, че след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. европейските плащания към Москва за енергийни доставки са намалели значително.

От Европейската комисия уточниха, че вносът на руски втечнен природен газ все още е възможен, но забраната за него трябва да влезе в сила през следващата година. Според говорителя решението е част от усилията на ЕС да прекрати зависимостта си от руските енергийни ресурси.

Той припомни и ситуацията през 2022 г., когато Русия едностранно спря газовите доставки за Европейския съюз. По думите му тогава мнозина са се съмнявали, че европейските държави ще успеят да се справят с последиците, но впоследствие съюзът е успял значително да намали зависимостта си от Москва.

Междувременно върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че наложените на Русия санкции са лишили страната от приходи в размер на около 1 трилион евро.

От руска страна обаче се посочват значителни приходи от енергийна търговия с Европа. Вчера вицепремиерът Александър Новак заяви, че от 2022 г. насам Русия е доставила въглеводороди на европейските държави на стойност 320,7 млрд. долара, или приблизително 286 млрд. евро.