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САЩ изместиха Русия като водещ доставчик на газ за ЕС

САЩ изместиха Русия като водещ доставчик на газ за ЕС
БТА

Това съобщи говорител на Европейската комисия по време на пресконференция

САЩ са най-големият доставчик на втечнен природен газ за Европейския съюз, докато делът на руските изкопаеми горива в европейския внос е намалял значително. Това съобщи говорител на Европейската комисия по време на пресконференция, като подчерта, че крайната цел на ЕС е пълното прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива.

По думите му през 2022 г. Русия е осигурявала 45% от вноса на изкопаеми горива в ЕС, докато към момента делът ѝ е спаднал до 12%. Говорителят отбеляза, че след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. европейските плащания към Москва за енергийни доставки са намалели значително.

От Европейската комисия уточниха, че вносът на руски втечнен природен газ все още е възможен, но забраната за него трябва да влезе в сила през следващата година. Според говорителя решението е част от усилията на ЕС да прекрати зависимостта си от руските енергийни ресурси.

Той припомни и ситуацията през 2022 г., когато Русия едностранно спря газовите доставки за Европейския съюз. По думите му тогава мнозина са се съмнявали, че европейските държави ще успеят да се справят с последиците, но впоследствие съюзът е успял значително да намали зависимостта си от Москва.

Междувременно върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че наложените на Русия санкции са лишили страната от приходи в размер на около 1 трилион евро.

От руска страна обаче се посочват значителни приходи от енергийна търговия с Европа. Вчера вицепремиерът Александър Новак заяви, че от 2022 г. насам Русия е доставила въглеводороди на европейските държави на стойност 320,7 млрд. долара, или приблизително 286 млрд. евро.

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