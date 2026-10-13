Туск: Русия не иска мир, Европа трябва да затегне санкциите

Полският премиер Доналд Туск призова европейските държави да преосмислят и засилят санкциите срещу Русия заради продължаващата война в Украйна. Той направи изявлението си по време на Варшавския форум за сигурност, съобщи полската информационна агенция ПАП.

Туск заяви, че според него Москва не проявява реална готовност за прекратяване на бойните действия и търси разширяване на влиянието си. Полският министър-председател възнамерява да постави въпроса за допълнителни икономически ограничения по време на предстоящо посещение в Брюксел.

„Не бива повече да си правим илюзии относно намеренията на Русия. Тя не се интересува от прекратяване на огъня, деескалация или мир, а единствено от господство“, заяви Туск.

Той подчерта, че Полша няма да се поддаде на натиск и заплахи, целящи да отслабят европейската подкрепа за Киев. По думите му посланието към Москва трябва да бъде ясно и единно, както от европейските столици, така и от Вашингтон.

Туск: Русия носи отговорност за войната

Полският премиер отхвърли опитите вината за конфликта да бъде прехвърляна върху други страни. Според него отговорността за войната в Украйна остава изцяло на Русия.

Туск предупреди и срещу предложенията за ограничаване на военната и финансовата помощ за Киев. Според него отслабването на Украйна би застрашило не само нейната независимост, но и сигурността на останалите европейски държави.

„Всеки, който по каквато и да е причина — предателство, глупост или пари — иска да отслаби Украйна, действа пряко срещу собствената си нация, срещу сигурността и суверенитета на собствената си страна“, заяви той.

„Пътят към мира минава през спирането на агресора“

Туск изрази опасения, че Русия няма да прекрати действията си, докато не постигне стратегическите си цели. Затова според него европейските държави трябва да продължат да подкрепят Украйна и да използват всички налични средства за ограничаване на руската агресия.

Полският премиер призова европейските партньори да не допускат разкол в позициите си и да запазят натиска върху Москва. Той смята, че единството между Европа, НАТО и САЩ е от ключово значение за възпирането на Русия и за защитата на европейската сигурност.